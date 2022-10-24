В понедельник, 24 октября, в 12-м туре испанской Сегунды «Овьедо» дома сыграет против «Малаги». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Овьедо» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

После 11 проведенных туров «Овьедо» с десятью набранными очками находится в зоне вылета, на 19 позиции. Однако от 18 безопасной строки клуб отделяют только дополнительные показатели.

Астурийцы в текущем первенстве смогли добыть всего лишь два победных результата, еще четыре поединка они свели вничью и пять раз уступали. Причем забили всего пять мячей при девяти пропущенных.

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Вот уже как восемь встреч подряд «синие» не могут выиграть. В этот период они потерпели четыре фиаско и столько же раз сыграли вничью. В минувшем туре они уступили в гостях 0:1 «Альбасете».

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В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Овьедо» проиграл четыре из шести проведенных матчей, а также по разу выиграл и сыграл вничью, забил всего три гола.

«Малага»

«Малага» также находится зоне вылета на текущий момент. У команды в активе девять зачетных пунктов и предпоследняя позиция в турнирной таблице.

«Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только две виктории, три поединка они еще свели вничью и шесть раз был повержены, забили шесть мячей, пропустили — 16.

В своей последней проведенной игре «медузы» на своем поле смогли переиграть соседа по турнирке «Луго» со счетом 3:2. И данной викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступали.

На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за шесть встреч, один поединок еще она свела вничью и четыре раза терпела фиаско, забила только четыре мяча.

За шесть минувших очных матчей этих клубов четыре раза победитель не был определен и дважды сильнее оказался «Овьедо». Причем только раз за это время был пробит верховой тотал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.03.

На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.18.

Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии мы все же ждем от них хотя бы пару забитых мячей, так как каждая из сторон попытается завоевать три очка.