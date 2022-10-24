ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Юбилей Смолова. «Динамо» раскатало «Локомотив» в столичном дерби «Барселона» — главный преследователь «Реала» Тандем у власти. «Сосьедад» только целится «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо
  • 00:00
    • Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде
  • 23:25
    • Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона, финишировав Ти Джея Диллашоу во втором раунде
  • 23:02
    • Петр Ян проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли
  • 23:58
    • «Реал» обыграл «Севилью», у Винисиуса два ассиста
  • 21:29
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Челси»
  • 00:17
    • «Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на вторую строчку таблицы Лиги 1
  • 23:47
    • «Интер» вырвал победу у «Фиорентины» благодаря голу Мхитаряна
    Все новости спорта

    Аутсайдеры сподобятся на пару мячей

    «Овьедо» — «Малага». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 24 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Малагу
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Малага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Овьедо»
    В понедельник, 24 октября, в 12-м туре испанской Сегунды «Овьедо» дома сыграет против «Малаги». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Овьедо» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 24 Октября 2022 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:00 Малага Малага
  • Малага
    •

    «Овьедо»

    После 11 проведенных туров «Овьедо» с десятью набранными очками находится в зоне вылета, на 19 позиции. Однако от 18 безопасной строки клуб отделяют только дополнительные показатели.

    Астурийцы в текущем первенстве смогли добыть всего лишь два победных результата, еще четыре поединка они свели вничью и пять раз уступали. Причем забили всего пять мячей при девяти пропущенных.

    Коэффициенты матча Овьедо — Малага

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.104.10Фрибет$40
    •

    Вот уже как восемь встреч подряд «синие» не могут выиграть. В этот период они потерпели четыре фиаско и столько же раз сыграли вничью. В минувшем туре они уступили в гостях 0:1 «Альбасете».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Овьедо» проиграл четыре из шести проведенных матчей, а также по разу выиграл и сыграл вничью, забил всего три гола.

    «Малага»

    «Малага» также находится зоне вылета на текущий момент. У команды в активе девять зачетных пунктов и предпоследняя позиция в турнирной таблице.

    «Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только две виктории, три поединка они еще свели вничью и шесть раз был повержены, забили шесть мячей, пропустили — 16.

  • Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала»
  • Карим Бензема наконец-то затмил Криштиану Роналду и Лионеля Месси
  • 18/10/2022

    • В своей последней проведенной игре «медузы» на своем поле смогли переиграть соседа по турнирке «Луго» со счетом 3:2. И данной викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступали.

    На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за шесть встреч, один поединок еще она свела вничью и четыре раза терпела фиаско, забила только четыре мяча.

    За шесть минувших очных матчей этих клубов четыре раза победитель не был определен и дважды сильнее оказался «Овьедо». Причем только раз за это время был пробит верховой тотал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.18.

    Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии мы все же ждем от них хотя бы пару забитых мячей, так как каждая из сторон попытается завоевать три очка.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Майами Хит — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калгари — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Овьедо» — «Малага»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры сподобятся на пару мячей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры