«Овьедо»
После 11 проведенных туров «Овьедо» с десятью набранными очками находится в зоне вылета, на 19 позиции. Однако от 18 безопасной строки клуб отделяют только дополнительные показатели.
Астурийцы в текущем первенстве смогли добыть всего лишь два победных результата, еще четыре поединка они свели вничью и пять раз уступали. Причем забили всего пять мячей при девяти пропущенных.
Коэффициенты матча Овьедо — Малага
Вот уже как восемь встреч подряд «синие» не могут выиграть. В этот период они потерпели четыре фиаско и столько же раз сыграли вничью. В минувшем туре они уступили в гостях 0:1 «Альбасете».
В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Овьедо» проиграл четыре из шести проведенных матчей, а также по разу выиграл и сыграл вничью, забил всего три гола.
«Малага»
«Малага» также находится зоне вылета на текущий момент. У команды в активе девять зачетных пунктов и предпоследняя позиция в турнирной таблице.
«Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только две виктории, три поединка они еще свели вничью и шесть раз был повержены, забили шесть мячей, пропустили — 16.
В своей последней проведенной игре «медузы» на своем поле смогли переиграть соседа по турнирке «Луго» со счетом 3:2. И данной викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступали.
На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за шесть встреч, один поединок еще она свела вничью и четыре раза терпела фиаско, забила только четыре мяча.
За шесть минувших очных матчей этих клубов четыре раза победитель не был определен и дважды сильнее оказался «Овьедо». Причем только раз за это время был пробит верховой тотал.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.03.
На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.18.
Обе команды крайне нерезультативны, но в очном противостоянии мы все же ждем от них хотя бы пару забитых мячей, так как каждая из сторон попытается завоевать три очка.