«Барселона» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в минувшем туре уступила лидерство «Реалу». При этом каталонцы пропустили от мадридцев целых 3 мяча, что в три раза больше, чем в 8 предыдущих матчах.

Наверняка мотивирован забить и Роберт Левандовски. Сейчас в активе у поляка 9 точных выстрелов.

Коэффициенты матча Барселона — Вильярреал 1X2Новым игрокам 1.504.606.10Фрибет$40

Из потерь стоит отметить Мемфиса Депая. Голландец уж точно пригодился бы каталонцам, пусть и не с первых минут встречи.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Барселона» традиционно относительно успешно играет с «Вильярреалом». Из пяти последних очных поединков команда извлекла четыре виктории.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

Правда, дела с обороной у команды обстоят прекрасно. «Вильярреал» пропустил всего три мяча в 9 матчах.

Вновь не поможет команде основной форвард Жерар Морено. Без него атака «Желтой субмарины» выглядит бледнее.

А вот в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» оставил ни с чем «Осасуну» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.92, а победу «Вильярреала» — за 6.30.

«Барселона» традиционно успешно играет с «Вильярреалом» .

Гости весьма неплохо обороняются.

Каталонцы мотивированы вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.29.