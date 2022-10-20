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    Уверенная победа каталонцев?!

    «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Примера, 20 октября 2022 года

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    Усман Дембеле
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Барселона»

    «Барселона» в минувшем туре уступила лидерство «Реалу». При этом каталонцы пропустили от мадридцев целых 3 мяча, что в три раза больше, чем в 8 предыдущих матчах.

    Наверняка мотивирован забить и Роберт Левандовски. Сейчас в активе у поляка 9 точных выстрелов.

    Коэффициенты матча Барселона — Вильярреал

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  • 1.504.606.10Фрибет$40
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    Из потерь стоит отметить Мемфиса Депая. Голландец уж точно пригодился бы каталонцам, пусть и не с первых минут встречи.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Барселона» традиционно относительно успешно играет с «Вильярреалом». Из пяти последних очных поединков команда извлекла четыре виктории.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

    Правда, дела с обороной у команды обстоят прекрасно. «Вильярреал» пропустил всего три мяча в 9 матчах.

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    • Вновь не поможет команде основной форвард Жерар Морено. Без него атака «Желтой субмарины» выглядит бледнее.

    А вот в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» оставил ни с чем «Осасуну» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.92, а победу «Вильярреала» — за 6.30.

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    «Барселона» традиционно успешно играет с «Вильярреалом».

    Гости весьма неплохо обороняются.

    Каталонцы мотивированы вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.29.

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    «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа каталонцев?!
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