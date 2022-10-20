«Барселона»
«Барселона» в минувшем туре уступила лидерство «Реалу». При этом каталонцы пропустили от мадридцев целых 3 мяча, что в три раза больше, чем в 8 предыдущих матчах.
Наверняка мотивирован забить и Роберт Левандовски. Сейчас в активе у поляка 9 точных выстрелов.
Коэффициенты матча Барселона — Вильярреал
Из потерь стоит отметить Мемфиса Депая. Голландец уж точно пригодился бы каталонцам, пусть и не с первых минут встречи.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Барселона» традиционно относительно успешно играет с «Вильярреалом». Из пяти последних очных поединков команда извлекла четыре виктории.
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.
Правда, дела с обороной у команды обстоят прекрасно. «Вильярреал» пропустил всего три мяча в 9 матчах.
Вновь не поможет команде основной форвард Жерар Морено. Без него атака «Желтой субмарины» выглядит бледнее.
А вот в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» оставил ни с чем «Осасуну» (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.92, а победу «Вильярреала» — за 6.30.
«Барселона»
Гости весьма неплохо обороняются.
Каталонцы мотивированы вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.29.