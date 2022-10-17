«Лечче» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 21:45 мск. «Лечче» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» борется за выживание. Причем эта картина для команды привычна, и нынешнее 16 место видится логичным.

Более того, в 9 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забито всего 8 мячей.

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В своем последнем поединке «Лечче» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Роме» (2:1).

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«Лечче» традиционно сложно противостоит «фиалкам». Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по два раза.

«Фиорентина»

Эта команда сейчас выглядит не столь уверенно. «Фиалки» осели на скромной 13 позиции в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 9 матчах игроки «Фиорентины» забили всего 7 раз.

Свой последний поединок «Фиорентина» провела продуктивно. В матче Лиги конференций флорентийцы разнесли «Хартс» (5:1).

«Фиорентина» явно не дружит со стабильностью. Последний раз в Серии А команда побеждала еще месяц назад.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лечче» — за 3.75.

Игрокам «Лечче» пока не хватает опыта на таком уровне.

«Фиалки» находятся на моральном подъеме после победы в матче Лиги конференций.

Состав гостей сильнее по именам, да и мотивация подняться повыше огромная. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.05.