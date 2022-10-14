«Динамо» Минск
Динамовцы мечтают о золотых медалях. Причем команда сейчас лидирует с одноочковым гандикапом от солигорцев.
Минчане меньше всех проигрывают. В 23 матчах команда Артема Челядинского уступила только дважды.
Коэффициенты матча Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Минск на выезде так не взломало оборону «Витебска» (0:0).
С жодинцами команда играет традиционно успешно. Из пяти последних поединков динамовцы выиграли в четырех.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы вполне способны побороться за первую пятерку. Вот только сейчас торпедовцы шестые.
При этом «Торпедо-БелАЗ» отстает от 5 позиции на 6 очков. Да и оборона частенько дает сбои: 25 пропущенных мячей.
Минувший тур для команды сложился неудачно. Жодинцы не сумели переиграть крепкий «Гомель» (1:1).
Да и вообще, команда смотрится довольно прилично. Последнее поражение пришлось еще на середину июля.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 7.60.
Динамовцы явно
«Торпедо-БелАЗ» еще не утратил шансы на попадание в первую пятерку.
Минчане неплохо выглядят в атаке, а вот жодинцы частенько пропускают. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.44.