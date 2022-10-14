ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро»
  • 23:58
    • Левандовский спас «Барселону» от поражения в матче с «Интером»
  • 23:56
    • «Ливерпуль» забил семь мячей «Рейнджерс», у Салаха хет-трик
  • 21:41
    • «Наполи» обыграл «Аякс» и вышел в 1/8 финала ЛЧ, у Хвичи гол и аассист
  • 00:14
    • «Спортинг» вдевятером уступил «Марселю» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • Дубль Сона помог «Тоттенхэму» одержать волевую победу над «Айнтрахтом»
  • 23:53
    • «Порту» разгромил «Байер» в матче Лиги Чемпионов
  • 23:52
    • «Бавария» обыграла «Викторию Пльзень», забив 4 гола в первом тайме
    Все новости спорта

    Уверенная победа минского «Динамо»?!

    «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Минское «Динамо»
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗом» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Октября 2022 года

    «Динамо» Минск

    Динамовцы мечтают о золотых медалях. Причем команда сейчас лидирует с одноочковым гандикапом от солигорцев.

    Минчане меньше всех проигрывают. В 23 матчах команда Артема Челядинского уступила только дважды.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.407.10Фрибет$40
    •

    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Минск на выезде так не взломало оборону «Витебска» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    С жодинцами команда играет традиционно успешно. Из пяти последних поединков динамовцы выиграли в четырех.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Жодинцы вполне способны побороться за первую пятерку. Вот только сейчас торпедовцы шестые.

    При этом «Торпедо-БелАЗ» отстает от 5 позиции на 6 очков. Да и оборона частенько дает сбои: 25 пропущенных мячей.

  • «Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра
  • Избалованный ребенок «ПСЖ» рискует развалить команду Галтье из-за вражды с Неймаром и глупых ссор
  • 11/10/2022

    • Минувший тур для команды сложился неудачно. Жодинцы не сумели переиграть крепкий «Гомель» (1:1).

    Да и вообще, команда смотрится довольно прилично. Последнее поражение пришлось еще на середину июля.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 7.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Динамовцы явно настроены удержаться на первой позиции.

    «Торпедо-БелАЗ» еще не утратил шансы на попадание в первую пятерку.

    Минчане неплохо выглядят в атаке, а вот жодинцы частенько пропускают. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.44.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Коринтианс — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нант — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа минского «Динамо»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры