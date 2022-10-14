«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗом» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Динамовцы мечтают о золотых медалях. Причем команда сейчас лидирует с одноочковым гандикапом от солигорцев.

Минчане меньше всех проигрывают. В 23 матчах команда Артема Челядинского уступила только дважды.

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Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Минск на выезде так не взломало оборону «Витебска» (0:0).

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С жодинцами команда играет традиционно успешно. Из пяти последних поединков динамовцы выиграли в четырех.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы вполне способны побороться за первую пятерку. Вот только сейчас торпедовцы шестые.

При этом «Торпедо-БелАЗ» отстает от 5 позиции на 6 очков. Да и оборона частенько дает сбои: 25 пропущенных мячей.

Минувший тур для команды сложился неудачно. Жодинцы не сумели переиграть крепкий «Гомель» (1:1).

Да и вообще, команда смотрится довольно прилично. Последнее поражение пришлось еще на середину июля.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 7.60.

Динамовцы явно настроены удержаться на первой позиции .

«Торпедо-БелАЗ» еще не утратил шансы на попадание в первую пятерку.

Минчане неплохо выглядят в атаке, а вот жодинцы частенько пропускают. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.44.