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    Дортмундцы быстро загонят «Севилью»

    «Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Севилья»
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    Джуд Беллингем
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 11 Октября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Боруссия» Д

    Дортмундцы являются главными претендентами на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Искомое 2 место команда как раз и занимает.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д добыла уверенную викторию. «Севилья» была бита со счетом 1:4.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Севилья

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    После того дортмундцы еще и добыли ничью в своем чемпионате. Команда героически отыгралась в матче с «Баварией» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Боруссия» Д наверняка сыграет в том же стиле, что и в первой встрече с севильцами. В случае победы немцы фактически решат свою задачу.

    «Севилья»

    Для испанцев наступает решающая пора. Нужно исключительно побеждать в этой встрече, иначе выше 3 места будет не подняться.

    Между тем, «Севилья» сейчас находится не в лучшем состоянии. Команда не побеждает уже на протяжении месяца.

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    • Вот и в своем последнем матче севильцы не смогли выиграть. Дома команда не сумела одолеть ершистый «Атлетик» (1:1).

    В этом поединке «Севилья» наверняка будет рисковать. Иного пути испанцам просто не остается.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают взять за 4.52, а победу «Севильи» — за 5.95.

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    «Боруссия» Д имеет психологическое преимущество перед соперником.

    Севильцы сейчас выглядят не лучшим образом.

    Немцы смотрятся выгоднее, что и продемонстрировали в первом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы быстро загонят «Севилью»
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