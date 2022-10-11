«Боруссия» Д
Дортмундцы являются главными претендентами на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Искомое 2 место команда как раз и занимает.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д добыла уверенную викторию. «Севилья» была бита со счетом 1:4.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Севилья
После того дортмундцы еще и добыли ничью в своем чемпионате. Команда героически отыгралась в матче с «Баварией» (2:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Боруссия» Д наверняка сыграет в том же стиле, что и в первой встрече с севильцами. В случае победы немцы фактически решат свою задачу.
«Севилья»
Для испанцев наступает решающая пора. Нужно исключительно побеждать в этой встрече, иначе выше 3 места будет не подняться.
Между тем, «Севилья» сейчас находится не в лучшем состоянии. Команда не побеждает уже на протяжении месяца.
Вот и в своем последнем матче севильцы не смогли выиграть. Дома команда не сумела одолеть ершистый «Атлетик» (1:1).
В этом поединке «Севилья» наверняка будет рисковать. Иного пути испанцам просто не остается.
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают взять за 4.52, а победу «Севильи» — за 5.95.
«Боруссия» Д
Севильцы сейчас выглядят не лучшим образом.
Немцы смотрятся выгоднее, что и продемонстрировали в первом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.07.