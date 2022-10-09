ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел Алексей ОлейникОлейник ничего не показал в бою с Латифи. На этот раз «дяде Леше» не помогла даже борьба Тайсон ФьюриНа Тайсона Фьюри объявлена охота. Энди Руис, Джо Джойс и другие выстроились в очередь на поединок с «цыганским королем»
  • 18:36
    • Медведев обыграл Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане
  • 20:24
    • Месси и Мбаппе пропустят ближайший матч «ПСЖ» с «Реймсом»
  • 20:11
    • Маркус Рашфорд — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 20:02
    • Роналду не покинет «МЮ» в ближайшее трансферное окно
  • 19:54
    • «Урал» обыграл «Химки» в 12-м туре РПЛ
  • 18:28
    • Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире обыграв Парри
  • 18:23
    • Джокович обыграл Хачанова в четвертьфинале турнира в Астане
    Все новости спорта

    «Рубин» прервет серию поражений ничьей

    «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, чемпионат России, 9 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Рубин Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Рубина»
    9 октября в рамках первой российской лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле сразится с казанским «Рубином» в 13-м туре. Начало запланировано на 10:00 по мск. «СКА-Хабаровск» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне оказался в шаге от повышения в классе. Коллектив добыл право играть в плей-офф за место в РПЛ, но в 2-матчевом противостоянии проиграл «Химкам».

    В текущем же сезоне дальневосточники вполне смогут повторить свой успех. И хотя на текущий момент они находятся в середине турнирной таблицы, но от четвертой позиции отстают всего на пять баллов.

    «Армейцы» очень туго начали этот чемпионат, проиграв первые три поединка, однако затем они не знают горечи поражений на протяжении девяти встреч подряд. В минувшем туре они расписали мировую 0:0 в Ульяновске с «Волгой».

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своем поле хабаровчане в этом розыгрыше первой лиги проиграли лишь раз, да и то еще в начале первенства. Два поединка они еще свели вничью и трижды победили. Забито 10 мячей, пропущено в два раза меньше.

    «Рубин»

    «Рубин» же по итогам прошлого сезона покинул российскую Премьер-лигу, заняв там предпоследнее место. Правда, свое понижение в классе коллектив оформил в последнем туре.

    И пока в розыгрыше первой лиги казанцы не могут похвастаться хорошими результатами. На текущий момент они с 19 очками идут на шестой строке, отставая от четвертой позиции на три балла.

  • «Зенит» ушел в отрыв
  • РПЛ: Итоги 11-го тура
  • 04/10/2022

    • «Рубиновые» вполне неплохо начали первенство, проиграв только раз за первые десять туров при пяти выигрышах и четырех мировых исходах. Однако в последних двух игровых днях они только уступали.

    Сперва в данном отрезке «Рубин» в гостях потерпел фиаско от «Шинника» 0:1, а затем на своей арене был бит тульским «Арсеналом» 1:2. Вне родных стен в этом сезоне он по два раза побеждал и проигрывал, а также раз сыграл вничью.

    Последний раз между собой эти команды играли в 2020 году. И тогда в рамках Кубка России «СКА-Хабаровск» нанес домашнее поражение «Рубину» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «СКА-Хабаровск» — «Рубин»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.54, победа «Рубина» — 2.89, ничья — 3.10.

    «Рубин» будет всеми силами стараться прервать свою серию поражений. Но так как выиграть в Хабаровске ему будет крайне непросто, то в данном поединке ставим на ничью.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Газишехир — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мартинцова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч КПР — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» прервет серию поражений ничьей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры