9 октября в рамках первой российской лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле сразится с казанским «Рубином» в 13-м туре. Начало запланировано на 10:00 по мск. «СКА-Хабаровск» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне оказался в шаге от повышения в классе. Коллектив добыл право играть в плей-офф за место в РПЛ, но в 2-матчевом противостоянии проиграл «Химкам».

В текущем же сезоне дальневосточники вполне смогут повторить свой успех. И хотя на текущий момент они находятся в середине турнирной таблицы, но от четвертой позиции отстают всего на пять баллов.

«Армейцы» очень туго начали этот чемпионат, проиграв первые три поединка, однако затем они не знают горечи поражений на протяжении девяти встреч подряд. В минувшем туре они расписали мировую 0:0 в Ульяновске с «Волгой».

Календарь и таблица ФНЛ

На своем поле хабаровчане в этом розыгрыше первой лиги проиграли лишь раз, да и то еще в начале первенства. Два поединка они еще свели вничью и трижды победили. Забито 10 мячей, пропущено в два раза меньше.

«Рубин»

«Рубин» же по итогам прошлого сезона покинул российскую Премьер-лигу, заняв там предпоследнее место. Правда, свое понижение в классе коллектив оформил в последнем туре.

И пока в розыгрыше первой лиги казанцы не могут похвастаться хорошими результатами. На текущий момент они с 19 очками идут на шестой строке, отставая от четвертой позиции на три балла.

«Рубиновые» вполне неплохо начали первенство, проиграв только раз за первые десять туров при пяти выигрышах и четырех мировых исходах. Однако в последних двух игровых днях они только уступали.

Сперва в данном отрезке «Рубин» в гостях потерпел фиаско от «Шинника» 0:1, а затем на своей арене был бит тульским «Арсеналом» 1:2. Вне родных стен в этом сезоне он по два раза побеждал и проигрывал, а также раз сыграл вничью.

Последний раз между собой эти команды играли в 2020 году. И тогда в рамках Кубка России «СКА-Хабаровск» нанес домашнее поражение «Рубину» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «СКА-Хабаровск» — «Рубин»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.54, победа «Рубина» — 2.89, ничья — 3.10.

«Рубин» будет всеми силами стараться прервать свою серию поражений. Но так как выиграть в Хабаровске ему будет крайне непросто, то в данном поединке ставим на ничью.