«Мальме» сыграет на своем поле с «Унионом Берлин» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).

А вот в своем чемпионате «Мальме» разочаровывает еще больше. Нынешнее четвертое место вполне сойдет за провал.

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Причем атака команды действует бледновато. В 24 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» также проиграла в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва она уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.

Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В восьми матчах «Унион» набрал 17 очков.

Правда, в минувшем туре чемпионата коллектив проиграл. На выезде он минимально проиграл «Айнтрахту» (0:2).

В последних шести поединках во всех турнирах клуб также одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.