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    Кто наберет первые очки в Лиге Европы?

    «Мальме» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Унион»
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    «Унион Берлин» проиграл оба матча в группе
    «Мальме» сыграет на своем поле с «Унионом Берлин» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 06 Октября 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 19:45 Унион Унион
  • Берлин
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    «Мальме»

    Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).

    А вот в своем чемпионате «Мальме» разочаровывает еще больше. Нынешнее четвертое место вполне сойдет за провал.

    Коэффициенты матча Мальмё — Унион

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    Причем атака команды действует бледновато. В 24 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» также проиграла в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва она уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.

    Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В восьми матчах «Унион» набрал 17 очков.

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    • Правда, в минувшем туре чемпионата коллектив проиграл. На выезде он минимально проиграл «Айнтрахту» (0:2).

    В последних шести поединках во всех турнирах клуб также одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Мальме» — «Унион»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто наберет первые очки в Лиге Европы?
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