«Мальме»
Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).
А вот в своем чемпионате «Мальме» разочаровывает еще больше. Нынешнее четвертое место вполне сойдет за провал.
Коэффициенты матча Мальмё — Унион
Причем атака команды действует бледновато. В 24 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.
«Унион Берлин»
«Унион Берлин» также проиграла в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва она уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.
Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В восьми матчах «Унион» набрал 17 очков.
Правда, в минувшем туре чемпионата коллектив проиграл. На выезде он минимально проиграл «Айнтрахту» (0:2).
В последних шести поединках во всех турнирах клуб также одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.