«Сандерленд» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Сандерленд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

«Сандерленд» в нынешнем сезоне борется за попадание в плей-офф. Сейчас команда занимает лишь 7 место.

Вот только с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 11 мячей.

Коэффициенты матча Сандерленд — Блэкпул 1X2Новым игрокам 1.903.554.10Фрибет$40

В минувшем туре «Сандерленд» добыл один балл . Команда не дала себя обыграть «Престону» (0:0).

Все прогнозы на футбол

«Сандерленд» исторически неудачно играет с «Блэкпулом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

«Блэкпул»

«Блэкпул» также не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 19 месте.

Причем зона вылета совсем рядом — на минимальном расстоянии. Да и 16 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

Вот и в предыдущем туре команда не показала своей лучшей игры. Дома «Блэкпул» уступил «Норвичу» (0:1).

Наверняка гости постараются прервать серию из трех поражений подряд. А уж дать бой «Сандерленду» команда явно способна.

Прогноз и ставка

На победу «Сандерленда» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «Блэкпула» — за 3.86.

«Сандерленд» неплохо атакует.

«Блэкпул» проиграл три своих последних матча .

Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и явно планируют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.