«Сандерленд»
«Сандерленд» в нынешнем сезоне борется за попадание в плей-офф. Сейчас команда занимает лишь 7 место.
Вот только с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 11 мячей.
Коэффициенты матча Сандерленд — Блэкпул
В минувшем туре «Сандерленд» добыл один балл . Команда не дала себя обыграть «Престону» (0:0).
«Сандерленд» исторически неудачно играет с «Блэкпулом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.
«Блэкпул»
«Блэкпул» также не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 19 месте.
Причем зона вылета совсем рядом — на минимальном расстоянии. Да и 16 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.
Вот и в предыдущем туре команда не показала своей лучшей игры. Дома «Блэкпул» уступил «Норвичу» (0:1).
Наверняка гости постараются прервать серию из трех поражений подряд. А уж дать бой «Сандерленду» команда явно способна.
Прогноз и ставка
На победу «Сандерленда» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «Блэкпула» — за 3.86.
«Сандерленд» неплохо атакует.
«Блэкпул»
Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и явно планируют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.