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    «Сандерленд» и «Блэкпул» будут забивать

    «Сандерленд» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Блэкпул»
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    Патрик Робертс
    «Сандерленд» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Сандерленд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Сандерленд
  • Сандерленд
    •  Сандерленд 21:45 Блэкпул Блэкпул
  • Блэкпул
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    «Сандерленд»

    «Сандерленд» в нынешнем сезоне борется за попадание в плей-офф. Сейчас команда занимает лишь 7 место.

    Вот только с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 11 мячей.

    Коэффициенты матча Сандерленд — Блэкпул

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    В минувшем туре «Сандерленд» добыл один балл . Команда не дала себя обыграть «Престону» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Сандерленд» исторически неудачно играет с «Блэкпулом». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» также не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 19 месте.

    Причем зона вылета совсем рядом — на минимальном расстоянии. Да и 16 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

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    • Вот и в предыдущем туре команда не показала своей лучшей игры. Дома «Блэкпул» уступил «Норвичу» (0:1).

    Наверняка гости постараются прервать серию из трех поражений подряд. А уж дать бой «Сандерленду» команда явно способна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сандерленда» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «Блэкпула» — за 3.86.

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    «Сандерленд» неплохо атакует.

    «Блэкпул» проиграл три своих последних матча.

    Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и явно планируют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Сандерленд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сандерленд» и «Блэкпул» будут забивать
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