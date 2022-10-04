«Рединг»
«Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 15 мячей.
Коэффициенты матча Рединг — Норвич Сити
В минувшем туре команда завоевала три очка. Дома «Рединг» переиграл «Хаддерсфилд» (3:1).
«Рединг» исторически неудачно играет с «Норвичем». Из пяти последних матчей команда проиграла четырежды при одном паритете.
«Норвич»
«Норвич» как раз находится на 2 месте. Разумеется, команда мечтает о как можно скорейшем возвращении в высший свет.
Неплохо начал сезон и Джошуа Сарджент. Американский форвард в 11 сыгранных матчах настрелял уже 6 голов.
В предыдущем туре команда добыла важные очки. На выезде «канарейки» сумели обыграть «Блэкпул» (0:1).
Наверняка гости постараются не свернуть с победного пути. До осечки в позапрошлом туре «канарейки» выиграли четыре матча к ряду.
Прогноз и ставка
На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Рединга» — за 3.68.
«Рединг» имеет проблемы с надежностью тылов. «Норвич»
Гости смотрятся монолитнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 2.03.