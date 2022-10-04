«Рединг» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 15 мячей.

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В минувшем туре команда завоевала три очка. Дома «Рединг» переиграл «Хаддерсфилд» (3:1).

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«Рединг» исторически неудачно играет с «Норвичем». Из пяти последних матчей команда проиграла четырежды при одном паритете.

«Норвич»

«Норвич» как раз находится на 2 месте. Разумеется, команда мечтает о как можно скорейшем возвращении в высший свет.

Неплохо начал сезон и Джошуа Сарджент. Американский форвард в 11 сыгранных матчах настрелял уже 6 голов.

В предыдущем туре команда добыла важные очки. На выезде «канарейки» сумели обыграть «Блэкпул» (0:1).

Наверняка гости постараются не свернуть с победного пути. До осечки в позапрошлом туре «канарейки» выиграли четыре матча к ряду.

Прогноз и ставка

На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Рединга» — за 3.68.

«Рединг» имеет проблемы с надежностью тылов. «Норвич» имеет в своем составе квалифицированных форвардов .

Гости смотрятся монолитнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 2.03.