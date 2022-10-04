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    «Канарейки» продолжат победный путь

    «Рединг» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Норвич»
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    «Рединг» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Рединг
  • Рединг
    •  Рединг 22:00 Норвич Сити Норвич Сити
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    «Рединг»

    «Рединг» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Вот и сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

    При этом с обороной у команды имеются проблемы. В 11 матчах пропущено уже 15 мячей.

    Коэффициенты матча Рединг — Норвич Сити

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    В минувшем туре команда завоевала три очка. Дома «Рединг» переиграл «Хаддерсфилд» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Рединг» исторически неудачно играет с «Норвичем». Из пяти последних матчей команда проиграла четырежды при одном паритете.

    «Норвич»

    «Норвич» как раз находится на 2 месте. Разумеется, команда мечтает о как можно скорейшем возвращении в высший свет.

    Неплохо начал сезон и Джошуа Сарджент. Американский форвард в 11 сыгранных матчах настрелял уже 6 голов.

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    • В предыдущем туре команда добыла важные очки. На выезде «канарейки» сумели обыграть «Блэкпул» (0:1).

    Наверняка гости постараются не свернуть с победного пути. До осечки в позапрошлом туре «канарейки» выиграли четыре матча к ряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Рединга» — за 3.68.

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    «Рединг» имеет проблемы с надежностью тылов. «Норвич» имеет в своем составе квалифицированных форвардов.

    Гости смотрятся монолитнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 2.03.

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    «Рединг» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» продолжат победный путь
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