ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стартовый экран FIFA 23FIFA 23: топ-5 крутых моментов нового футбольного симулятора «Спартак» — «Зенит»Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 23:30
    • «Бавария» разгромила «Байер» в Бундеслиге
  • 00:14
    • «Марсель» возглавил таблицу Лиги 1
  • 00:00
    • «Атлетик» разгромил« Альмерию», Нико Уильямс сделал гол+пас
    Все новости спорта

    «Реал» не будет надрываться

    «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Примера, 2 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Октября 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •

    «Реал» Мадрид

    Команда Карло Анчелотти пока не теряет очков в чемпионате. В 6 матчах добыты максимальные 18 очков.

    При этом команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 6 матчах мадридцы пропустили уже 6 мячей.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Осасуна

    1X2Новым игрокам
  • 1.335.309.00Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Реал» Мадрид добыла важнейшую викторию. В мадридском дерби был обыгран «Атлетико» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» Мадрид исторически сложно играет с «Осасуной». Из пяти последних очных встреч «сливочные» выиграли только трижды.

    «Осасуна»

    «Осасуна» нынешний сезон начала уверенно. Что говорить, если команда идет на 4 месте с 12 очками в активе?!

    Между тем, с результативностью у команды не все гладко. В 6 матчах игроки «Осасуны» забили лишь 7 мячей.

  • Почему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • В чем секрет популярности английской Премьер-лиги?
  • 27/09/2022

    • А вот в предыдущем туре «Осасуна» разочаровала. Дома команда безропотно уступила «Хетафе» (0:2).

    Зато достойно сыграть с королевским клубом команда вполне способна. Мотивация гостей будет запредельной.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Осасуны» — за 9.60.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Реал» Мадрид имеет проблемы с реализацией голевых моментов. «Осасуна» довольно неплохо обороняется.

    Гостям не впервой давать бой столь сильному оппоненту. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Шаповалов — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нисиока — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Уфа — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ингулец — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» не будет надрываться
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры