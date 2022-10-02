«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Команда Карло Анчелотти пока не теряет очков в чемпионате. В 6 матчах добыты максимальные 18 очков.

При этом команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 6 матчах мадридцы пропустили уже 6 мячей.

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В минувшем туре «Реал» Мадрид добыла важнейшую викторию. В мадридском дерби был обыгран «Атлетико» (1:2).

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«Реал» Мадрид исторически сложно играет с «Осасуной». Из пяти последних очных встреч «сливочные» выиграли только трижды.

«Осасуна»

«Осасуна» нынешний сезон начала уверенно. Что говорить, если команда идет на 4 месте с 12 очками в активе?!

Между тем, с результативностью у команды не все гладко. В 6 матчах игроки «Осасуны» забили лишь 7 мячей.

А вот в предыдущем туре «Осасуна» разочаровала. Дома команда безропотно уступила «Хетафе» (0:2).

Зато достойно сыграть с королевским клубом команда вполне способна. Мотивация гостей будет запредельной.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Осасуны» — за 9.60.

«Реал» Мадрид имеет проблемы с реализацией голевых моментов. «Осасуна» довольно неплохо обороняется .

Гостям не впервой давать бой столь сильному оппоненту. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.26.