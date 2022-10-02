«Реал» Мадрид
Команда Карло Анчелотти пока не теряет очков в чемпионате. В 6 матчах добыты максимальные 18 очков.
При этом команда имеет серьезные проблемы в обороне. В 6 матчах мадридцы пропустили уже 6 мячей.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Осасуна
В минувшем туре «Реал» Мадрид добыла важнейшую викторию. В мадридском дерби был обыгран «Атлетико» (1:2).
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«Реал» Мадрид исторически сложно играет с «Осасуной». Из пяти последних очных встреч «сливочные» выиграли только трижды.
«Осасуна»
«Осасуна» нынешний сезон начала уверенно. Что говорить, если команда идет на 4 месте с 12 очками в активе?!
Между тем, с результативностью у команды не все гладко. В 6 матчах игроки «Осасуны» забили лишь 7 мячей.
А вот в предыдущем туре «Осасуна» разочаровала. Дома команда безропотно уступила «Хетафе» (0:2).
Зато достойно сыграть с королевским клубом команда вполне способна. Мотивация гостей будет запредельной.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Осасуны» — за 9.60.
«Реал» Мадрид имеет проблемы с реализацией голевых моментов. «Осасуна»
Гостям не впервой давать бой столь сильному оппоненту. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.26.