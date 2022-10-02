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    «Старая Синьора» будет торопиться!

    «Ювентус» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Болонья»
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    Леандро Паредес
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Ювентус»

    «Ювентус» в нынешнем сезоне стартовал не лучшим образом. На данный момент команда занимает скромное 8 место в таблице.

    При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего лишь 9 голов.

    Коэффициенты матча Ювентус — Болонья

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    В минувшем туре «Ювентус» по-настоящему разочаровал. «Старая Сеньора» докатилась до поражения новичку Серии А «Монце» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    «Ювентус» исторически успешно играет с «Болоньей». Из пяти последних матчей туринцы выиграли четыре при одной ничьей.

    «Болонья»

    «Болонья» нынешний сезон начала бледновато. Лишь одна победа в семи турах говорит о проблемах в игре команды.

    Причем на данный момент отрыв от опасной зоны выражен всего двумя очками. Да и проблемы в обороне никуда не делись: 10 пропущенных голов.

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    • Минувший тур получился для команды неудачным. Дома «Болонья» умудрилась уступить «Эмполи», пусть и с минимальным счетом.

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать от обороны. Впрочем, контратаки ведь никто не отменял!

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Болоньи» — за 6.50.

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    «Ювентус» мотивирован подняться поближе к лидерам. «Болонья» слишком часто пропускает в свои ворота.

    Авторитетная атака хозяев быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Ювентус» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» будет торопиться!
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