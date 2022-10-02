«Ювентус»
«Ювентус» в нынешнем сезоне стартовал не лучшим образом. На данный момент команда занимает скромное 8 место в таблице.
При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего лишь 9 голов.
Коэффициенты матча Ювентус — Болонья
В минувшем туре «Ювентус» по-настоящему разочаровал. «Старая Сеньора» докатилась до поражения новичку Серии А «Монце» (1:0).
«Ювентус» исторически успешно играет с «Болоньей». Из пяти последних матчей туринцы выиграли четыре при одной ничьей.
«Болонья»
«Болонья» нынешний сезон начала бледновато. Лишь одна победа в семи турах говорит о проблемах в игре команды.
Причем на данный момент отрыв от опасной зоны выражен всего двумя очками. Да и проблемы в обороне никуда не делись: 10 пропущенных голов.
Минувший тур получился для команды неудачным. Дома «Болонья» умудрилась уступить «Эмполи», пусть и с минимальным счетом.
Наверняка в этом поединке гости будут действовать от обороны. Впрочем, контратаки ведь никто не отменял!
Прогноз и ставка
На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Болоньи» — за 6.50.
«Ювентус»
Авторитетная атака хозяев быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.