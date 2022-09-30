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    Одержит ли «Бавария» долгожданную победу в Бундеслиге?

    «Бавария» — «Байер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    Джамал Мусиала
    В матче 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» примет «Байер» на стадионе «Альянц Арена». Начало в 21:30 мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Сентября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Бавария»

    У баварцев на данный момент есть проблемы. Это вылилось в безвыигрышную серию из четырех поединков в Бундеслиге. Хотя эти проблемы команда пытается перекрывать за счет хороших результатов в Лиге чемпионов.

    Итак, в Бундеслиге у «Баварии» были ничью с гладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). В прошлом туре хозяева потерпели поражение от «Аугсбурга» (0:1).

    Коэффициенты матча Бавария — Байер

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  • 1.335.907.50Фрибет$40
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    При этом в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла два стартовых матча группового этапа, обыграв «Интер» и «Барселону» с одинаковым счетом 2:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В списке травмированных у «мюнхенцев» Люка Эрнандес и Кингсли Коман.

    «Байер»

    «Фармацевты» провалили старт сезона. Они смогли выиграть только один из семи матчей турнира. С 5 очками клуб занимает в турнирной таблице чемпионата 15-е место.

    Последняя победа команды была в конце августа, когда она на выезде разгромила «Майнц» со счетом 3:0.

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    • После победы «Байер» проиграл 2:3 «Фрайбургу». Также леверкузенцы расписали ничьи с «Гертой» (2:2) и «Вердером» (1:1). 13 сентября гости сотворили сенсацию, обыграв «Атлетико» в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

    В лазарете «Байера» Флориан Вирц, Эсекьель Паласиос, Андрей Лунев и Карим Бельраби.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на этот матч такие: 1.34 — победа «Баварии», 7.40 — победа «Байера», 6.20 — ничья.

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    «Бавария» выиграла 3 из 4 матчей чемпионата Германии против «Байера». Сейчас коллектив Юлиана Нагельсманна показывает не совсем надежный футбол в турнире, поэтому можно ожидать, что леверкузенцы тоже поразят ворота хозяев.

    Вероятный исход этого поединка — победит «Бавария» и обе команды забьют (да) за 2.10.

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    «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Бавария» долгожданную победу в Бундеслиге?
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