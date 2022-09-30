В матче 8-го тура чемпионата Германии «Бавария» примет «Байер» на стадионе «Альянц Арена». Начало в 21:30 мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

У баварцев на данный момент есть проблемы. Это вылилось в безвыигрышную серию из четырех поединков в Бундеслиге. Хотя эти проблемы команда пытается перекрывать за счет хороших результатов в Лиге чемпионов.

Итак, в Бундеслиге у «Баварии» были ничью с гладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). В прошлом туре хозяева потерпели поражение от «Аугсбурга» (0:1).

Коэффициенты матча Бавария — Байер 1X2Новым игрокам 1.335.907.50Фрибет$40

При этом в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла два стартовых матча группового этапа, обыграв «Интер» и «Барселону» с одинаковым счетом 2:0.

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В списке травмированных у «мюнхенцев» Люка Эрнандес и Кингсли Коман.

«Байер»

«Фармацевты» провалили старт сезона. Они смогли выиграть только один из семи матчей турнира. С 5 очками клуб занимает в турнирной таблице чемпионата 15-е место.

Последняя победа команды была в конце августа, когда она на выезде разгромила «Майнц» со счетом 3:0.

После победы «Байер» проиграл 2:3 «Фрайбургу». Также леверкузенцы расписали ничьи с «Гертой» (2:2) и «Вердером» (1:1). 13 сентября гости сотворили сенсацию, обыграв «Атлетико» в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

В лазарете «Байера» Флориан Вирц, Эсекьель Паласиос, Андрей Лунев и Карим Бельраби.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на этот матч такие: 1.34 — победа «Баварии», 7.40 — победа «Байера», 6.20 — ничья.

«Бавария» выиграла 3 из 4 матчей чемпионата Германии против «Байера». Сейчас коллектив Юлиана Нагельсманна показывает не совсем надежный футбол в турнире, поэтому можно ожидать, что леверкузенцы тоже поразят ворота хозяев.

Вероятный исход этого поединка — победит «Бавария» и обе команды забьют (да) за 2.10.