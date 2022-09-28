В матче 3-го тура Кубка России «Химки» примут «Локомотив». Встреча состоится 28 сентября 17:30 мск. «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Хозяева набрали одно очко за 2 прошедших тура. Они занимают последнее место в группе А с разнице голов -2 (1:3).

В первом туре «Химки» потерпели поражение от «Краснодара». Подмосковный коллектив уступил со счетом 0:2. Получив удаление, «красные» пропустили два гола до перерыва, что очень усложнило их положение.

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В матче с «Нижним Новгородом» развязка наступила к концу встречи. Пропустив, «Химки» отыгрались незадолго до финального свистка. Однако в серии пенальти хозяева оказались менее везучими.

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«Химки» проиграли 3 матча и сыграли вничью в рамках домашней серии.

«Локомотив»

«Железнодорожники» набрали 2 пункта и все еще имеют шансы попасть в плей-офф не через путь регионов. В случае удачного стечения обстоятельств гости могут обойти «Краснодар».

Розыгрыш турнира «Локомотив» начал с сухого выездного поражения от «Нижнего Новгорода». Поединок закончился со счетом 0:2.

Во втором туре «Локо» одержал волевую победу над «Краснодаром». Уступая 1:2, «красно-зеленые» сравняли и перевели игру в серию пенальти, где и добыли нужный результат.

У «Локомотива» 4 поражения в пяти последних матчах. На выезде он проиграл 3 раза подряд с сухим счетом.

Прогноз и ставка

Котировки на победу одной и другой команды составляют 3.20 и 2.24 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.55.

В любом случае, «Локомотив» не собирается отдавать то, что у него есть сейчас. К тому же, гости обыгрывали «Химки» в последних двух очных встречах, забивая как минимум три мяча.

Можно поставить на тотал больше 2.5, который букмекеры выставили с коэффициентом 1.86.

Ну и учитывая успешную серию «Локо» в матчах с «Химками», рекомендуется взять вариант с его победой.