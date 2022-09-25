«СКА-Хабаровск»
Команда Романа Шаронова начала сезон неудачно. Да и нынешнее 10 место вряд ли можно назвать пределом мечтаний.
Предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «СКА-Хабаровск» переиграл «Нефтехимик» (0:1).
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Кубань
Сейчас хабаровчане сражаются за попадание в стыки. Причем команда не проигрывает уже три матча к ряду.
«СКА-Хабаровск» намеревается как можно быстрее подняться в группу лидеров. Наверняка команда Шаронова будет активно атаковать.
«Кубань»
Кубанцы только-только выбрались из опасной зоны. Сейчас краснодарцы осели на 13 строчке в таблице первой лиги.
При этом «Кубань» маловато забивает. Впрочем, кто ожидал другого футбола от адепта надежной обороны Роберта Евдокимова?!
В предыдущем туре «Кубань» добыла три очка. Дома команда одолела тульский «Арсенал» со счетом 2:1.
Команда постепенно выбирается из кризиса. Впрочем, потенциально кубанцы должны бороться чуть ли не за стыки.
Прогноз и ставка
На победу «СКА-Хабаровска» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 3.86.
«СКА-Хабаровск»
«Кубань» наверняка будет цепляться за очки.
Обе команды намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.