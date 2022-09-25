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    В Хабаровске не будет проблем с голами

    «СКА-Хабаровск» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Первая лига, 25 сентября 2022 года

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    Роман Шаронов
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Сентября 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «СКА-Хабаровск»

    Команда Романа Шаронова начала сезон неудачно. Да и нынешнее 10 место вряд ли можно назвать пределом мечтаний.

    Предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «СКА-Хабаровск» переиграл «Нефтехимик» (0:1).

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Кубань

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  • 1.553.807.10Фрибет$40
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    Сейчас хабаровчане сражаются за попадание в стыки. Причем команда не проигрывает уже три матча к ряду.

    Прогнозы на ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» намеревается как можно быстрее подняться в группу лидеров. Наверняка команда Шаронова будет активно атаковать.

    «Кубань»

    Кубанцы только-только выбрались из опасной зоны. Сейчас краснодарцы осели на 13 строчке в таблице первой лиги.

    При этом «Кубань» маловато забивает. Впрочем, кто ожидал другого футбола от адепта надежной обороны Роберта Евдокимова?!

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    • В предыдущем туре «Кубань» добыла три очка. Дома команда одолела тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

    Команда постепенно выбирается из кризиса. Впрочем, потенциально кубанцы должны бороться чуть ли не за стыки.

    Прогноз и ставка

    На победу «СКА-Хабаровска» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 3.86.

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    «СКА-Хабаровск» мотивирован подняться в группу лидеров.

    «Кубань» наверняка будет цепляться за очки.

    Обе команды намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «СКА-Хабаровск» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. В Хабаровске не будет проблем с голами
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