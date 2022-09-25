«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда Романа Шаронова начала сезон неудачно. Да и нынешнее 10 место вряд ли можно назвать пределом мечтаний.

Предыдущий поединок команда провела успешно. На выезде «СКА-Хабаровск» переиграл «Нефтехимик» (0:1).

Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Кубань 1X2Новым игрокам 1.553.807.10Фрибет$40

Сейчас хабаровчане сражаются за попадание в стыки. Причем команда не проигрывает уже три матча к ряду.

Прогнозы на ФНЛ

«СКА-Хабаровск» намеревается как можно быстрее подняться в группу лидеров. Наверняка команда Шаронова будет активно атаковать.

«Кубань»

Кубанцы только-только выбрались из опасной зоны. Сейчас краснодарцы осели на 13 строчке в таблице первой лиги.

При этом «Кубань» маловато забивает. Впрочем, кто ожидал другого футбола от адепта надежной обороны Роберта Евдокимова?!

В предыдущем туре «Кубань» добыла три очка. Дома команда одолела тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

Команда постепенно выбирается из кризиса. Впрочем, потенциально кубанцы должны бороться чуть ли не за стыки.

Прогноз и ставка

На победу «СКА-Хабаровска» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 3.86.

«СКА-Хабаровск» мотивирован подняться в группу лидеров .

«Кубань» наверняка будет цепляться за очки.

Обе команды намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.