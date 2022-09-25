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    Пройдет ли Хорватия в плей-офф?

    Австрия — Хорватия. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Хорватия
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    Лука Модрич
    25 сентября в Вене состоится матч 6-го тура Лиги наций А между Австрией и Хорватией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Австрия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 25 Сентября 2022 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Австрия

    Сборная Австрии находится на грани того, чтобы оказаться в Лиге В. Хозяева имеют 4 пункта и пока что замыкают таблицу 1.Если французы проиграют матч Дании, а австрийцы победят, то им удастся сохранить место в высшем дивизионе.

    Проблема в том, что Австрия не выигрывает с самого первого тура. Она потерпела два поражения от Дании (0:2, 1:2) и проиграла Франции (0:2). С французами была и ничья (1:1).

    Коэффициенты матча Австрия — Хорватия

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    Примечательно, что единственная победа в розыгрыше была одержана в матче с хорватами (3:0), причем на их же поле.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Австрия не вышла на ЧМ, уступив Уэльсу в полуфинале стыков. Вылет в Лигу В будет полным провалом.

    Хорватия

    Несмотря на неудачный старт хорваты сейчас в лидерах группы, но положение шаткое. Дания может выиграть у Франции, и если гости потеряют очки, то лишатся возможности выйти в плей-офф.

    Последние результаты показывают, что команда Златко Далича имеет неплохую форму. У нее 3 победы подряд, хоть и скромных. «шашечные» дважды выиграли у датчан (1:0, 2:1) и победили Францию (1:0).

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    • До сих пор не была прервана 5-матчевая выездная серия побед команды, в которой 4 результата были одержаны всухую. В Лиге наций у хорватов ни одного пропущенного мяча в чужих стенах.

    Выход в плей-офф Лиги наций добавит Хорватии уверенности перед стартом чемпионата мира, путевку на который она получила напрямую, выиграв 7 матчей из 10.

    Прогноз и ставка

    Обе команды понимают, что стоит на кону. Для Австрии подходит только победа. Хорватам тоже необходимо выиграть, поскольку непонятно, как закончится игра датчан.

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    Австрия не побеждает уже 4-й тур, тогда как соперник имеет 3 победы подряд, пусть и скромных.

    Букмекеры оценивают команды котировками 2.90 и 2.55 соответственно. Есть смысл рискнуть и поставить на хорватов.

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    Австрия — Хорватия: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли Хорватия в плей-офф?
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