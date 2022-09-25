25 сентября в Вене состоится матч 6-го тура Лиги наций А между Австрией и Хорватией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Австрия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Сборная Австрии находится на грани того, чтобы оказаться в Лиге В. Хозяева имеют 4 пункта и пока что замыкают таблицу 1.Если французы проиграют матч Дании, а австрийцы победят, то им удастся сохранить место в высшем дивизионе.

Проблема в том, что Австрия не выигрывает с самого первого тура. Она потерпела два поражения от Дании (0:2, 1:2) и проиграла Франции (0:2). С французами была и ничья (1:1).

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Примечательно, что единственная победа в розыгрыше была одержана в матче с хорватами (3:0), причем на их же поле.

Все прогнозы на Лигу наций

Австрия не вышла на ЧМ, уступив Уэльсу в полуфинале стыков. Вылет в Лигу В будет полным провалом.

Хорватия

Несмотря на неудачный старт хорваты сейчас в лидерах группы, но положение шаткое. Дания может выиграть у Франции, и если гости потеряют очки, то лишатся возможности выйти в плей-офф.

Последние результаты показывают, что команда Златко Далича имеет неплохую форму. У нее 3 победы подряд, хоть и скромных. «шашечные» дважды выиграли у датчан (1:0, 2:1) и победили Францию (1:0).

До сих пор не была прервана 5-матчевая выездная серия побед команды, в которой 4 результата были одержаны всухую. В Лиге наций у хорватов ни одного пропущенного мяча в чужих стенах.

Выход в плей-офф Лиги наций добавит Хорватии уверенности перед стартом чемпионата мира, путевку на который она получила напрямую, выиграв 7 матчей из 10.

Прогноз и ставка

Обе команды понимают, что стоит на кону. Для Австрии подходит только победа. Хорватам тоже необходимо выиграть, поскольку непонятно, как закончится игра датчан.

Австрия не побеждает уже 4-й тур, тогда как соперник имеет 3 победы подряд, пусть и скромных.

Букмекеры оценивают команды котировками 2.90 и 2.55 соответственно. Есть смысл рискнуть и поставить на хорватов.