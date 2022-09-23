В Рейкьявике на стадионе «Викин» молодежная сборная Исландии примет сверстников из Чехии в первом матче плей-офф за выход на молодежный ЧЕ-2023. Игра состоится 23 сентября, начало — в 19:00 по мск. Исландия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия U21

Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы заняли вторую позицию, безнадежно проиграв борьбу за первое место португальцем, и опередив третьих греков лишь на один балл.

В данной компании викинги добыли пяти выигрышей, три поединка еще они свели вничью и потерпели лишь два фиаско, забить же им удалось 25 мячей, а пропустили они лишь семь голов.

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Заканчивала Исландия 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва дважды подряд расписала мировые, а затем трижды выиграв. В своей последней проведенной игре она дома разгромила Кипр 5:0.

Чехия U21

Молодежная сборная Чехии также финишировала на второй строке в своей группе. И теперь через 2-матчевый плей-офф будет добывать себе билет в финальную часть.

Чехи в своей квалификационной группе проигрывали только англичанам и дома, и на выезде. Именно эти неудачи определили судьбу первой строки. Еще у них на счету одна мировая и семь викторий.

В заключительном туре славяне на своем поле поиздевались над сверстниками из Андорры, разгромив «футбольного карлика» со счетом 7:0.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, два из которых выиграли чехи и еще одна встреча победителя не выявила. Причем в двух из трех случаев забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Чехии U21 предлагают — 2.46.

На викторию Исландии U21 дают — 2.95, ничья оценена — в 3.25.

Обе эти сборные обладают неплохой линией нападения и забивают почти в каждой игре в последнее время. Ожидаем, что и в очном противостоянии они хотя бы по разу отличатся.