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    Забитые мячи будут в обе стороны

    Исландия U21 — Чехия U21. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Исландия U21 — Чехия U21
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    Исландия U21
    В Рейкьявике на стадионе «Викин» молодежная сборная Исландии примет сверстников из Чехии в первом матче плей-офф за выход на молодежный ЧЕ-2023. Игра состоится 23 сентября, начало — в 19:00 по мск. Исландия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Исландия U21

    Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

    В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы заняли вторую позицию, безнадежно проиграв борьбу за первое место португальцем, и опередив третьих греков лишь на один балл.

    В данной компании викинги добыли пяти выигрышей, три поединка еще они свели вничью и потерпели лишь два фиаско, забить же им удалось 25 мячей, а пропустили они лишь семь голов.

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    Заканчивала Исландия 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва дважды подряд расписала мировые, а затем трижды выиграв. В своей последней проведенной игре она дома разгромила Кипр 5:0.

    Чехия U21

    Молодежная сборная Чехии также финишировала на второй строке в своей группе. И теперь через 2-матчевый плей-офф будет добывать себе билет в финальную часть.

    Чехи в своей квалификационной группе проигрывали только англичанам и дома, и на выезде. Именно эти неудачи определили судьбу первой строки. Еще у них на счету одна мировая и семь викторий.

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    • В заключительном туре славяне на своем поле поиздевались над сверстниками из Андорры, разгромив «футбольного карлика» со счетом 7:0.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой три поединка, два из которых выиграли чехи и еще одна встреча победителя не выявила. Причем в двух из трех случаев забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Чехии U21 предлагают — 2.46.

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    На викторию Исландии U21 дают — 2.95, ничья оценена — в 3.25.

    Обе эти сборные обладают неплохой линией нападения и забивают почти в каждой игре в последнее время. Ожидаем, что и в очном противостоянии они хотя бы по разу отличатся.

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    Исландия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Забитые мячи будут в обе стороны
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