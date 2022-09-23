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    Босния и Герцеговина сохранит лидерство в группе?

    Босния и Герцеговина — Черногория. Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Лига наций, 23 сентября 2022 года

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    Эдин Джеко
    23 сентября в Зенице состоится матч 5 тура Лиги наций В между Боснией и Герцеговиней и Черногорией. Начало в 21:45 мск. Босния и Герцеговина — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 23 Сентября 2022 года

    Босния и Герцеговина

    Боснийцы возглавляют 3-ю группу, имея 8 очков после четырех туров. Почти все матчи в розыгрыше с участием команды были скромными по счету. Последний выдался результативным.

    Босния и Герцеговина в прошлом туре выиграла у команды Финляндии со счетом 3:2. Это был первый случай, когда хозяева забили больше гола за игру. Сейчас их разница составляет +2 (6:4).

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Черногория

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    Кроме финнов Босния обыграла румынов, но уже с более скромным результатом 1:0. Также у коллектива было две ничьи — с Черногорией (1:1) и Финляндией (1:1).

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    «Золотые лилии» выиграли две домашние встречи в Лиге наций, плюс победили в товарищеском матче с Люксембургом. К этой встрече у них серию из трех успешных выступлений.

    Черногория

    Черногорцы идут следом, отставая всего на один пункт. То есть в случае победы гости обойдут соперника и станут новым лидером группы 3.

    Отставание обусловлено поражение от Финляндии (0:2), полученное еще во втором туре. Далее у команды была ничья с Черногорией (1:1), а в прошлом поединке «храбрые соколы» разгромили на выезде румынов со счетом 3:0.

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    • В трех из четырех матчей Лиги наций с участием черногорцев забивала только одна команда. В трех случаях из четырех тотал был не больше двух.

    У Черногории только одно поражение в пяти выездных матчах турнира, но стоит понимать, что в прошлом розыгрыше она выступала в Лиге С.

    Прогноз и ставка

    Боснийцы до сих пор не проигрывали и наверняка намерены продолжить серию. Тем более в этот раз вопрос стоит о прямом сохранении лидерства в группе, которое обеспечивает повышение в Лигу А.

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    Букмекеры считают хозяев фаворитами — 1.72 и 4.80 соответственно.

    Так как Босния выиграла все два домашних матча, стоит сделать ставку на ее успех. С финнами в Хельсинках Черногория не справилась.

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    Босния и Герцеговина — Черногория: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Босния и Герцеговина сохранит лидерство в группе?
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