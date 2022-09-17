«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 14:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 14-е место в таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

Несмотря на турнирное положение, старт «волков» нельзя назвать неудачным. Даже в тех матчах, где она проиграла, команда Бруну Лаже все равно выглядела очень достойно.

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В начале сентября «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (1:0), а перед этим сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Борнмутом».

Примечательно, что у «Вулверхэмптона» на данный момент лучшая оборона в лиге — команда Лаже пропустила лишь четыре мяча.

И еще один факт , на который стоит обратить внимание: только в одном из шести предыдущих матчей АПЛ с участием «Вулверхэмптона» было забито больше двух мячей.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем находится на второй строчке, набрав в шести турах 14 очков. Отставание от «Арсенала» составляет одно очко.

Ранее на этой неделе у «Ман Сити» был тяжелейший матч в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии». «Горожане» вплоть до 80-й минуты уступали 0:1, но в итоге выиграли благодаря невероятным голам Джона Стоунза и Эрлинга Холанда.

К слову, Холанд уверенно возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ, забив уже десять мячей. О способностях норвежца, конечно, все знали, но вряд ли кто-то мог предположить, что он начнет настолько мощно.

Все прогнозы на АПЛ

В предыдущем туре АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), но перед этим были яркие победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0).

Прогноз и ставка

На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 10.00, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

«Вулверхэмптон» пока не очень радует игрой в атаке (хотя после подписания Диего Косты ситуация должна наладиться), но в обороне у хозяев поля полный порядок.

Скорее всего, это один из тех случаев, когда матч с участием «Ман Сити» не порадует результативным футболом.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3,5 за 2.22.