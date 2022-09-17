ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию» «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии» Диего Коста Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты
  • 21:37
    • Гол Роналду помог «МЮ» обыграть «Шериф» в Лиге Европы
  • 19:19
    • «Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
  • 23:52
    • Киевское «Динамо» уступило АЕКу, «Ренн» упустил победу над «Фенербахче»
  • 23:52
    • «Рома» крупно победила ХИК в домашнем матче Лиги Европы
  • 21:45
    • «Мидтьюлланд» забил пять мячей «Лацио» в Лиге Европы
  • 21:38
    • «Ференцварош» вырвал гостевую победу у «Монако» в матче ЛЕ
  • 18:06
    • РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2022 года
    Все новости спорта

    Сможет ли Холанд продавить оборону «Вулверхэмптона»?

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Англии 17 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 14:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Сентября 2022 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 14:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 14-е место в таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    Несмотря на турнирное положение, старт «волков» нельзя назвать неудачным. Даже в тех матчах, где она проиграла, команда Бруну Лаже все равно выглядела очень достойно.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Манчестер Сити

    1X2Новым игрокам
  • 9.005.301.32Фрибет$40
    •

    В начале сентября «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (1:0), а перед этим сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Борнмутом».

  • Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты
  • Диего Коста может стать идеальным усилением для «Вулверхэмптона»
  • 14/09/2022

    • Примечательно, что у «Вулверхэмптона» на данный момент лучшая оборона в лиге — команда Лаже пропустила лишь четыре мяча.

    И еще один факт, на который стоит обратить внимание: только в одном из шести предыдущих матчей АПЛ с участием «Вулверхэмптона» было забито больше двух мячей.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем находится на второй строчке, набрав в шести турах 14 очков. Отставание от «Арсенала» составляет одно очко.

    Ранее на этой неделе у «Ман Сити» был тяжелейший матч в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии». «Горожане» вплоть до 80-й минуты уступали 0:1, но в итоге выиграли благодаря невероятным голам Джона Стоунза и Эрлинга Холанда.

  • Шоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию»
  • Очередной камбэк «Манчестер Сити» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • К слову, Холанд уверенно возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ, забив уже десять мячей. О способностях норвежца, конечно, все знали, но вряд ли кто-то мог предположить, что он начнет настолько мощно.

    Все прогнозы на АПЛ

    В предыдущем туре АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), но перед этим были яркие победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0).

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 10.00, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Вулверхэмптон» пока не очень радует игрой в атаке (хотя после подписания Диего Косты ситуация должна наладиться), но в обороне у хозяев поля полный порядок.

    Скорее всего, это один из тех случаев, когда матч с участием «Ман Сити» не порадует результативным футболом.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3,5 за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.60
  • Прогноз на матч Коринтианс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Индепендьенте
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.78
  • Прогноз на матч Цуренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Богдан — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Йонава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Пярну Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли Холанд продавить оборону «Вулверхэмптона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры