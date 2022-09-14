«Астана» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. Сейчас команда находится на 2 месте.

Отставание от лидера «Актобе» составляет всего 2 очка. При этом «Астана» забивает чаще всех в лиге — 42 гола.

В минувшем туре команда вновь не осталась без очковых приобретений. «Астана» на выезде разгромила «Каспий» (0:3).

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«Астана» исторически сложно играет с «Тобол». Из пяти последних поединков команда победила лишь однажды при четырех паритетах.

«Тобол»

Эта команда еще не потеряла шансы на самые высокие места. Нынешнее 3 место не устраивает, и потенциально «Тобол» может сократить отставание от «Астаны».

«Тобол» довольно прилично выглядит в плане реализации. В 19 поединках игроки команды забили уже 34 мяча.

В минувшем туре чемпионата Казахстана команда провалилась. Дома «Тобол» уступил «Атырау» (0:2).

В этом поединке «Тобол» наверняка будет пробовать добыть три очка. Шансы даже на чемпионский титул еще не потеряны.

Прогноз и ставка

На победу «Астаны» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Тобола» — за 2.85.

«Астана» имеет серию из трех побед к ряду .

«Тобол» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

«Астана» гонится за «Актобе», и явно будет активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» с коэффициентом 2.15.