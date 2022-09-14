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    «Астана» расправится с «Тоболом»

    «Астана» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Казахстана, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Тобол»
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    Михаил Габышев
    «Астана» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Сентября 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Тобол Тобол
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    «Астана»

    «Астана» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. Сейчас команда находится на 2 месте.

    Отставание от лидера «Актобе» составляет всего 2 очка. При этом «Астана» забивает чаще всех в лиге — 42 гола.

    В минувшем туре команда вновь не осталась без очковых приобретений. «Астана» на выезде разгромила «Каспий» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Астана» исторически сложно играет с «Тобол». Из пяти последних поединков команда победила лишь однажды при четырех паритетах.

    «Тобол»

    Эта команда еще не потеряла шансы на самые высокие места. Нынешнее 3 место не устраивает, и потенциально «Тобол» может сократить отставание от «Астаны».

    «Тобол» довольно прилично выглядит в плане реализации. В 19 поединках игроки команды забили уже 34 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана команда провалилась. Дома «Тобол» уступил «Атырау» (0:2).

    В этом поединке «Тобол» наверняка будет пробовать добыть три очка. Шансы даже на чемпионский титул еще не потеряны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астаны» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Тобола» — за 2.85.

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    «Астана» имеет серию из трех побед к ряду.

    «Тобол» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    «Астана» гонится за «Актобе», и явно будет активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» с коэффициентом 2.15.

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    «Астана» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Астана» расправится с «Тоболом»
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