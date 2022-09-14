«Астана»
«Астана» в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. Сейчас команда находится на 2 месте.
Отставание от лидера «Актобе» составляет всего 2 очка. При этом «Астана» забивает чаще всех в лиге — 42 гола.
В минувшем туре команда вновь не осталась без очковых приобретений. «Астана» на выезде разгромила «Каспий» (0:3).
«Астана» исторически сложно играет с «Тобол». Из пяти последних поединков команда победила лишь однажды при четырех паритетах.
«Тобол»
Эта команда еще не потеряла шансы на самые высокие места. Нынешнее 3 место не устраивает, и потенциально «Тобол» может сократить отставание от «Астаны».
«Тобол» довольно прилично выглядит в плане реализации. В 19 поединках игроки команды забили уже 34 мяча.
В минувшем туре чемпионата Казахстана команда провалилась. Дома «Тобол» уступил «Атырау» (0:2).
В этом поединке «Тобол» наверняка будет пробовать добыть три очка. Шансы даже на чемпионский титул еще не потеряны.
Прогноз и ставка
На победу «Астаны» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Тобола» — за 2.85.
«Астана»
«Тобол» в последних матчах выглядел не лучшим образом.
«Астана» гонится за «Актобе», и явно будет активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» с коэффициентом 2.15.