13 февраля «Бавария» и «Барселона» проведут очный матч в рамках 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок группы C начнется в 22:00 мск. «Бавария» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

На данный момент «Бавария» не показывает того футбола, который от нее ждут. Результаты команды Нагельсманна нестабильные. Ничьи сменяются победами, а в самых простых поединках хозяева теряют очки.

«Баварцы» сыграли три раза подряд вничью в Бундеслиге, потеряв баллы в матча с гладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

Коэффициенты матча Бавария — Барселона 1X2Новым игрокам 1.774.403.80Фрибет$40

Тем не менее мюнхенский коллектив сумел стартовать с победы в ЛЧ. В Милане он победил «Интер» (2:0) благодаря уверенным действиям Лероя Сане. В случае очередной победы «Бавария» выйдет на чистое первое место.

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Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на француза Кингсли Комана, который имеет мышечное повреждение.

«Барселона»

«Каталонцы» тоже выиграли в первом туре. Им попался аутсайдер группы «Виктория» Пльзень. Бомбардирские качества Роберта Левандовского помогли «Барселоне» одержать уверенную победу со счетом 5:1.

Этот результат стал одним из четырех других успешных. Сейчас команда Хави идет на серии из четыре побед подряд. Помимо успехов в ЛЧ «Барселона» добыла несколько хороших результатов в Примере.

«Блауграна» разгромили «Вальядолид» (4:0) и «Севилью» (3:0). 10 сентября они забили 4 мяча «Кадису» (4:0).

Все эти матчи объединяет одно — Левандовский. В каждом из них поляк отметился голом и за 4 встречи у него накопилось 7 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры прогнозируют успех «Баварии», на что указывает коэффициент 1.80. «Барселона» оценивается котировкой 3.85, на ничью можно поставить с коэффициентом 4.50.

Главной проблемой хозяев может стать Левандовский. Форвард хорошо знает свою бывшую команду и может использовать это. При этом и сама «Бавария» уже показала, что умеет вскрывать элитную оборону. Так что закрытого футбола мы не увидим.

Согласно котировкам, от матча ждут голов. Статус встречи должен быть оправдан. Ставим на тотал больше 3.5 за 1.97.