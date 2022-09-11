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    Поединок обещает быть верховым

    «Факел» — «Локомотив». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат России, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Локомотив»
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    «Факел»
    В воскресенье, 11 сентября, в рамках 9-го тура РПЛ воронежский «Факел» в родных стенах сразится с московским «Локомотивом». Начало — в 15:00 по мск. «Факел» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 15:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Факел»

    «Факел» после долгого отсутствия вернулся в РПЛ и на данный момент занимает 14 позицию в турнирной таблице, имея в активе четыре балла и отстает от безопасной зоны на пять очков.

    «Факел» в данном первенстве еще не побеждал, расписав четыре мировых результата и потерпев столько же поражений, забить смог десять голов, а пропустил на девять больше.

    Коэффициенты матча Факел — Локомотив

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    В минувшем туре первенства «огоньки» потерпели выездное фиаско от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:3. И данная неудача стала второй подряд — игровым днем ранее они уступили в гостях 0:2 «Зениту».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем розыгрыше РПЛ «Факел» на своей арене провел три поединка, раз уступив и расписав два мировых исхода.

    «Локомотив»

    С девятью зачетными пунктами «Локомотив» по итогам восьми проведенных туров разместился на девятой позиции в турнирке, опережая лишь на два очка опасную зону.

    Стартовали «железнодорожники» очень туго, выдав 5-матчевую безвыигрышную серию, расписав три мировых исхода и потерпев два выездных крупных поражения — 0:5 от «Зенита» и 0:3 от «Краснодара».

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    • Последующие же два поединка москвичи выиграли, одолев 3:0 в гостях «Химки» и 5:1 дома «Оренбург». В минувшем игровом дне они потерпели фиаско на своем поле от «Ахмата» 1:2.

    Вне родных стен «Локомотив» вот уже шесть матчей подряд не играет вничью, дважды победив в данном отрезке и потерпев четыре неудачи.

    В межсезонье «Локо» уверенно обыграл «Факел» со счетом 4:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Факела» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.68.

    Обе команды в этом сезоне очень часто выдают результативные поединки. И в их очной встрече также вполне можно ожидать верхового исхода.

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    «Факел» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть верховым
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