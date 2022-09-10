«Марсель» на своем поле сыграет против «Лилля» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 10 сентября, начало — 22:00 (мск). «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» находится на второй строчке, набрав в шести турах 16 очков. И при этом от «Пари Сен-Жермен» провансальцы отстают лишь по дополнительным показателям.

Смена главного тренера, которая изначально не входила в планы клуба, никоим образом не повлияла на игру команды. Под руководством Игора Тудора «Марсель» выглядит не хуже, чем при Хорхе Сампаоли.

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В прошлом месяце «Марсель» не смог выиграть только у «Бреста» — эта встреча завершилась вничью 1:1. В Лиге 1 у клуба на сегодня серия побед из четырех матчей.

Все прогнозы на Лигу 1

На этой неделе коллектив потерпел первое поражение — от «Тоттенхэма» (0:2) на выезде в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Лилль»

Позапрошлый чемпион Франции провально провел минувший сезон, заняв только десятое место в турнирной таблице, безнадежно отстав от еврокубковой зоны.

Этот же розыгрыш Лиги 1 «Лилль» пока также проводит блекло, набрав в шести турах 10 баллов, выиграв три раза, проиграв дважды и расписав один мировой результат.

Начали «доги» с домашней крупной виктории над новичком «Осером», выиграв 4:1, после чего они расписали выездную ничью с «Нантом» 1:1 и были уничтожены в родных стенах «ПСЖ» 1:7.

В последующих двух встречах чемпионата «Лилль» одолел на выезде «Аяччо» 3:1, потерпел фиаско дома от «Ниццы» 1:2 и одолел «Монпелье» в гостях 3:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.