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    Прервет ли «Лилль» победную серию «Марселя»?

    «Марсель» — «Лилль». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лилль»
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    «Марсель» выиграл четыре последних матча в Лиге 1
    «Марсель» на своем поле сыграет против «Лилля» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 10 сентября, начало — 22:00 (мск). «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Сентября 2022 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Марсель 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    «Марсель» находится на второй строчке, набрав в шести турах 16 очков. И при этом от «Пари Сен-Жермен» провансальцы отстают лишь по дополнительным показателям.

    Смена главного тренера, которая изначально не входила в планы клуба, никоим образом не повлияла на игру команды. Под руководством Игора Тудора «Марсель» выглядит не хуже, чем при Хорхе Сампаоли.

    Коэффициенты матча Марсель — Лилль

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    В прошлом месяце «Марсель» не смог выиграть только у «Бреста» — эта встреча завершилась вничью 1:1. В Лиге 1 у клуба на сегодня серия побед из четырех матчей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На этой неделе коллектив потерпел первое поражение — от «Тоттенхэма» (0:2) на выезде в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Лилль»

    Позапрошлый чемпион Франции провально провел минувший сезон, заняв только десятое место в турнирной таблице, безнадежно отстав от еврокубковой зоны.

    Этот же розыгрыш Лиги 1 «Лилль» пока также проводит блекло, набрав в шести турах 10 баллов, выиграв три раза, проиграв дважды и расписав один мировой результат.

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  • 06/09/2022

    • Начали «доги» с домашней крупной виктории над новичком «Осером», выиграв 4:1, после чего они расписали выездную ничью с «Нантом» 1:1 и были уничтожены в родных стенах «ПСЖ» 1:7.

    В последующих двух встречах чемпионата «Лилль» одолел на выезде «Аяччо» 3:1, потерпел фиаско дома от «Ниццы» 1:2 и одолел «Монпелье» в гостях 3:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лилль» победную серию «Марселя»?
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