Лига 1: Итоги 6-го тура

«Ланс» потерял очки в 6-м туре французского чемпионата и отпустил от себя «Париж» и «Марсель». А вот «Лион» старается держаться на плову и продолжает погоню за лидерами.

Изменения в турнирной таблице

Интересный момент. Группа лидеров и зона аутсайдеров осталась неизменной. В Топе уже 4-й тур подряд находятся «Париж», «Марсель», «Ланс» и «Лион».

Остальная группа команд начинает отставать от главных претендентов на титул чемпиона Франции. Большой рывок после 6-го тура сделало «Монако». Монегаски с минимальным счётом 1:0 обыграли «Ниццу» и взлетели с 16-го на 10-е место в турнирной таблице.

Календарь и таблица Лиги 1

В плюсе также оказались следующие клубы: «Лилль» (с 8-го на 5-е), «Лорьян» (с 7-го на 6-е), «Клермон» (с 12-го на 8-е).

Вних по турнирной таблице опустились «Монпелье» (с 5-го на 7-е), «Ренн» (с 6-го на 9-е), «Осер» (с 9-го на 12-е), «Нант» (с 10-го на 13-е), «Тулуза» (с 13-го на 15-е), «Ницца» (с 15-го на 16-е).

Преимущество «Парижа» и «Марселя»

Чемпион и вице-чемпион Франции ушли в небольшой отрыв от преследователей. «Париж» и «Марсель» набрали по 16 очков в турнирной таблице. Оба клуба в чемпионате идут без поражений: по 5 побед и 1 ничьей.

«Париж» в 6-м туре обыграл в гостях «Нант» (3:0). В составе чемпиона дублем отметился Мбаппе и ещё один гол забил Мендеш.

«Марсель» оказался сильнее «Осера» (2:0). 3 очка «провансальцы» добыли в гостевом поединке. Отличились Сантос и Санчес.

Осечка «Ланса»

«Кроваво-золотые» в минувшем туре дали маху. «Ланс» едва ушёл от поражение в выездной встрече с «Реймсом».

В составе 3-й команды Лиги 1 случилось удаление. Красную карточку на 66-й минуте матча получил Дейвер Мачадо.

Самба, вратарь «Ланса» globallookpress.com

Футболисты «Реймса» воспользовались численным большинством и открыли счёт на 71-й минуте матча. Автор гола — Фоларин Балоган.

Но на 82-й минуте Лои Опенда спас «Ланс» от поражения. Итог встречи — боевая ничья 1:1. Таким образом «кроваво-золотые» набрали 14 очков и отпустили на 2 балла вперёд «Париж» и «Марсель».

Шанс «Лиона»

Ошибкой «Ланса» воспользовался «Лион». «Олимпийцы» на домашней арене рзагромили одного из аутсайдеров чемпионата «Анже» (5:0).

У победителей дубль оформил Экамби + по голу забили Ляказетт, Люкеба и Дембеле. «Лион» набрал 13 очков. Однако у команды есть игра в запасе. Перенесенный матч 2-го тура против «Лорьяна» состоится в среду, 7 сентября. В случае успеха — «Лион» обойдёт в турнирной таблице «Ланс» и сравняется по очкам с «Парижем» и «Марселем».

Зона вылета

Тут как и в первой четвёрке — без изменений. «Брест» с 5 очками на 17-м месте. «Страсбург» — с 4 баллами на 18-м; «Анже» — с 2 пунтками на 19-м и «Аяччо» — 1 очком на 20-м.

Тур № 7

В следующем туре нас ожидают 4 матча с участием лидеров Лиги 1.

«Париж» 10 сентября примет на своем поле аутсайдера «Брест». В этом матче чемпион должен брать дежурные 3 очка.

У «Марселя» соперник сложнее. В субботу, 10 сентября в гости пожалует «Лилль».

Все прогнозы на Лигу 1

В пятницу, 9 сентября «Ланс» дома сыграет с «Труа», а «Лион» отправится в гости к «Монако». Игра состоится в воскресенье, 11 сентября.