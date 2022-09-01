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    Лига 1: Итоги 5-го тура

    Пятый игровой день сохранил равновесие в первой четвёрке Лиги 1. Фавориты одержали победы. Второй тур кряду во французском чемпионате сохраняется паритет

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    «Лион» — «Осер». Матч 5-го тура Лиги 1
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    «Лион» — «Осер». Матч 5-го тура Лиги 1
    «Париж» чувствует давление со стороны «Ланса» и «Марселя». Но не даёт себя обогнать конкурентам. Три команды уже набрали по 13 очков. Старается не отставать «Лион». На дне турнирной таблице смена аутсайдеров. «Реймс» и «Ницца» сместили в зону вылета «Брест» и «Страсбург».

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-4 чемпионата Франции осталось неизменным. В лидерах «Париж», «Ланс» и «Марсель». На пятки наступает «Лион».

    Вверх по турнирной таблице поднялись «Монпелье» (с 8-го на 5-е), «Ренн» (с 13-го на 6-е), «Нант» (с 11-го на 10-е) и «Труа» (с 15-го на 11-е).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Потеряли свои позиции в средней части «турнирки» шесть команд. Покатились вниз «Лорьян» (с 5-го на 7-е), «Осер» (с 7-го на-9-е), «Клермон» (с 9-го на 12-е), «Тулуза» (с 10-го на 13-е), «Монако» (с 12-го на 16-е).

    Двойная замена в зоне вылета. Со дна таблицы взлетели «Ницца» (с 18-го на 15-е) и «Реймс» (с 19-го на 14-е). Их в опасной черте заменили «Брест» (17 место) и «Страсбург» (18 место). Ниже «Анже» и «Аяччо».

    Топ-4

    В фаворитах Лиги 1 четыре клуба и они постепенно начинают отрываться от остальной группы команд французского чемпионата. Итак, по порядку.

    На 1-м месте «Париж». В 5 турах команда набрала 13 очков. ПСЖ одержал в сезоне 4 победы и 1 игру завершил миром.

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    • Вничью «красно-синие» сыграли в 4-м туре с «Монако» (1:1). А успеха чемпион Франции добился в матчах с «Клермоном» (5:0), «Монпелье» (5:2), «Лиллем» (7:1).

    В 5-м туре футболисты «Парижа» разгромили «Тулузу» (3:0). Голы за победителей забили Мбаппе, Неймар и Бернат.

    «Париж» лидирует благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей — 17 голов со знаком плюс.

    Месси
    globallookpress.com

    На 2-м месте «Ланс». В активе «кроваво-золотых» также 13 очков. Вничью команда сыграла во 2-м туре с «Аяччо». В остальных играх — футболисты праздновали победу.

    По 3 очка «Ланс» набирал в поединках с «Брестом» (3:2), «Монако» (4:1), «Ренном» (2:1) и «Лорьяном» (5:2).

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    • +/- по голам у «Ланса» — плюс 8. Такая же разница и у «Марселя» (13 очков). Однако «провансальцы» идут на 3-м месте. Дело в том, что футболисты «Ланса» в 5 матчах забили 14 голов, а «Марсель» — 11.

    «Марсельцы» в этом сезоне поделили очки лишь с «Брестом» (1:1). Случилось это во 2-м туре чемпионата. В остальных поединках «олимпийцы» добились успеха: «Реймс» (4:1), «Нант» (2:1), «Ницца» (3:0), «Клермон» (1:0).

    «Марсель»
    globallookpress.com

    В Топ-4 закрепился и «Лион». «Львы» в этом сезоне набрали 10 очков. Это на 3 меньше, чем у «Парижа», «Ланса» и «Марселя».

    Но в отличии от своих конкурентов — «Лион» провёл лишь 4 матча в лиге. В активе команды 3 победы и 1 ничья. Так что по потерянным очкам первая четвёрка идёт вровень.

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    • В стартовых играх чемпионата Франции «Лион» переиграл «Аяччо» (2:1), «Труа» (4:1) и «Осер» (2:1). А в поединке с «Реймсом» была зафиксирована ничья (1:1).

    Известна дата отложенного матча 2-го тура. 7 сентября «Лион» отдаст должок гостевой встречей против «Лорьяна». До этого «олимпийцы» проведут календарную игру 6-го игрового дня с «Анже». Игра пройдёт в субботу, 3 сентября.

    Битва за 5 место

    На 5 место французского чемпионата поднялось «Монпелье». «Паладины» одержали домашнюю победу над аутсайдером турнира — «Аяччо» (2:0).

    Таким образом «Монпелье» одержал 3 победу в сезоне и набрал 9 очков. Ранее команда смогла одолеть «Брест» (7:0) и «Труа» (3:2). Но были и два поражения от «Парижа» (2:5) и «Осера» (1:2).

    Фанаты «Монпелье»
    globallookpress.com

    «Монпелье» хоть и отстаёт от «Лиона» на 1 очко — зацепиться за Топ-4 будет сложно. Главное не потерять 5 строчку.

    Претендентов на еврокубковое место много, как минимум четыре соперника. По 7 очков набрали «Ренн», «Лорьян», «Лилль» и «Осер».

    Новые лица в зоне вылета

    «Реймс» (14 место) и «Ницца» (15 место) одержали первую победу в новом розыгрыше чемпионата и дружно покинули зону вылета Лиги 1.

    В активе команд теперь 5 очков. До 5-го тура добились 2 ничьих и потерпели 2 поражения.

    Итак, «Реймсу» удалось обыграть 19 команду лиги — «Анже» (4:2), а «Ницца» одолела идущий на 8-й строчке «Лилль» (2:1).

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    • В зону вылета скатился «Брест» (17 место и 4 очка) после поражения от «Ренна» (1:3). Ниже опустился «Страсбург» (18 место и 3 очка) после неудачной игры с «Нантом» (1:3).

    Хуже обстоят дела у «Анже» (19 место и 2 очка) и «Аяччо» (20 место и 1 очко).

    Тур №6

    В следующем туре команды из первой четвёрки должны брать дежурные 3 очка. «Париж» отправится в гости к «Нанту». «Ланс» на выезде встретится с «Реймсом». А «Марсель» будет гостить у «Осера».

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    Разве, что у «Лиона» намечена игра при родных болельщиках. К «олимпийцам» приедет «Анже».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи 6-го тура французской Лиги 1 пройдут 3 и 4 сентября.

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