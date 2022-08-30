Лига 1: Итоги 4-го тура

«Париж» чудом уходит от поражения. «Марсель» и «Ланс» догоняют чемпиона. Своего часа дожидается «Лион»

Что с таблицей?

Чемпион Франции «Париж» потерял первые очки в Лиге 1, но сохранил 1 место. Местами в таблице поменялись «Марсель» (2 место) и «Ланс» (3 место).

По итогам 4-го тура вверх поднялись «Лорьян» (с 8-го на 5-е), «Лилль» (с 12-го на 6-е), «Осер» (с 10-го на 7-е), «Монпелье» (с 13-го на 8-е), «Нант» (с 15-го на 11-е).

Календарь и таблица Лиги 1

Со знаком минус игровой день прошёл для 8 команд. Вниз по «турнирке» опустились «Клермон» (с 5-го на 9-е), «Тулуза» (с 6-го на 10-е), «Монако» (с 11-го на 12-е), «Ренн» (с 9-го на 13-е), «Брест» (с 7-го на 14-е), «Страсбург» (с 14-го на 16-е).

Есть изменения в зоне вылета. Её покинула команда «Труа». «Фермеры» с последнего 20-го места поднялись на спасительное 15-е. А вот «Ницца» напротив, 16-ю позицию сменила на 18-ю. В опасной зоне также «Аяччо» (с 18-го на 20-е место).

Догнать лидера

Двум командам удалось догнать чемпиона в турнирной таблице. «Марсель» и «Ланс» набрали во французском чемпионате по 10 очков и сравнялись по этому показателю с действующим победителем «Парижем».

ПСЖ — всё же идёт на 1-м месте по дополнительным показателям. У парижан на 7 забитых голов больше, чем у конкурентов.

После 3-х стартовых побед, «Париж» потерял очки в домашнем матче с «Монако». По ходу встречи чемпионам пришлось отыгрываться, после гола Фолланда на 20-й минуте. И это удалось сделать на 70-й минуте. Неймар реализовал пенальти (1:1).

Серебряный призёр «Марсель» матч 4-го тура Лиги 1 проводил на выезде против 5-й команды минувшего сезона «Ниццы».

Этот сезон клубы проводят диаметрально противоположно. «Марсель» держит марку, «Ницца» опустилась на дно турнирной таблицы.

Алексис Санчес, игрок «Марселя» globallookpress.com

В очном поединке «провансальцы» переиграли «орлят» со счётом 3:0. За «Марсель» голы забивали Нуну Тавариш и Алексис Санчес (дубль). Команда в этом сезоне одержала уже 3-ю победу и 1 игру завершила вничью.

На 3-й строчке идёт «Ланс». «Кроваво-золотые» в родных стенах одержали уверенную победу над «Ренном» (2:1).

Основные события встречи развернулись во втором тайме. На 66-й минуте счёт в составе «Ланса» открыл Секо Фофана. Спустя 4 минуты преимущество хозяев удвоил Лои Опенда.

«Ренну» удалось отыграть один гол лишь в компенсированное время. Сделал это Гаэтан Лаборд на 91-й минуте поединка.

Дождаться момента

Речь о «Лионе». «Львы» в этом сезоне набрали 7 очков. Это на 3 балла меньше, чем у «Парижа», «Марселя» и «Ланса».

Однако, у «олимпийцев» ещё есть игра в запасе и команда вполне может составить конкуренцию трио лидерам.

«Лион» упустил возможность приблизиться к соперникам вплотную. В 4-м туре клуб играя в большинстве, спас гостевой поединок с «Реймсом».

Мусса Дембеле, игрок «Лиона» globallookpress.com

На 86-й минуте игры за «олимпийцев» гол забил Мусса Дембеле. В составе «Реймса» ещё в первом тайме отличился Дзюня Ито.

Вместе с «Лионом» по 7 очков также заработали «Лорьян», «Лилль» и «Осер».

Покинуть зону вылета

На дне турнирной таблицы после 4-го тура расположились «Анже», «Ницца» и «Реймс». Трио команд в этом сезоне идут пока без побед. У клубов в активе 2 ничьи, а в пассиве — 2 поражения.

Хуже обстоят дела у «Аяччо». «Медведи» заработали всего 1 балл в домашнем матче 2-го тура против «Ланса» (0:0).

В остальных играх футболисты «Аяччо» проиграли «Лиону» (1:2), «Ренну» (1:2) и «Лиллю» (1:3).

Что дальше?

Матчи 5-го тура пройдут в один день — 31 августа. Лидер Лиги 1 «Париж» свой поединок проведёт в гостях с «Тулузой».

Идущий на 2-м месте «Марсель» на своём поле примет «Клермон». А «Ланс» дома сыграет с «Лорьяном».

Один из претендентов на золото чемпионата Франции свой матч также сыграет при родных болельщиках. «Лион» примет «Осер».

Все прогнозы на Лигу 1

Ещё одна интересная афиша — «Лилль» — «Ницца». «Доги» преследуют цель — приблизиться к фаворитам чемпионской гонки. «Орлята» — покинуть зону вылета.

6-й игровой день во французском чемпионате состоится 3 и 4 сентября.