«Нант» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Лионель Месси по центру прошёл вперёд и выдал пас налево на Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь «Нанта» и точно пробил в дальний верхний угол.

На 24-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Фабио в центральном круге ударил по ногам Витинью и получил прямую красную карточку. Пострадавшего игрока ПСЖ пришлось менять.

На 56-й минуте Мбаппе после передачи Месси справа отправил мяч в сетку. Гол, хоть и не сразу, но был засчитан после видепросмотра.

Счет стал крупным на 68-й минуте. Хакими справа прострелил вдоль ворот. Саншеш пропустил мяч на Неймара, который с семи метров пробил в штангу. Отскок получился налево к Нуну Мендешу, который поставил победную точку.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — ПСЖ 0:3 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (18'), 0:2 Килиан Мбаппе (54'), 0:3 Нуну Мендеш (68') Нант: Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто (Sebastien Corchia, 66'), Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Фабио да Силва, Самуэль Мутуссами (Lohann Doucet, 80'), Педро Чиривелья, Деннис Аппиа, Людовик Блас (Mohamed Achi Bouakline, 85'), Мостафа Мохамед (Маркус Коко, 80'), Эванн Гессан (Игнатиус Кнеп Ганаго, 66') ПСЖ: Килиан Мбаппе (Неймар, 63'), Пабло Сарабия (Уго Экитике, 70'), Лионель Месси, Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 46'), Витор Феррейра (Ренату Саншеш, 33'), Марко Верратти (Серхио Рамос, 63'), Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Перейра Данилу, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Николя Паллуа (33'), Хуан Бернат (45 + 2'), Марко Верратти (50'), Килиан Мбаппе (58'), Серхио Рамос (69') Удаление: Фабио да Силва (24')

«ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.