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    «Ростов» — ЦСКА. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, РПЛ, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — ЦСКА
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    Хесус Медина
    В 7 туре РПЛ «Ростов» примет ЦСКА на стадионе «Ростов Арена». Матч состоится 28 августа в 19:45 мск. «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
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    •  Ростов 19:45 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ростов»

    До сих пор «сельмаши» идут без единого поражения в этом сезоне. У них 3 победы и 3 ничьи. Команда Валерия Карпина занимает 6 место с 12 очками на счету.

    В прошлом туре у «Ростова» прервалась 3-матчевая победная серия, поскольку он сыграл вничью с «Сочи». Хозяева вытянули результат с 0:2 до 2:2, а в конце смогли его удержать после удаления Виктора Мелехина. Еще и Даниил Уткин мог забить с пенальти и взять для команды 3 очка.

    Коэффициенты матча Ростов — ЦСКА

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Перед этим «горожане» победили «Химки» 1:0, «Оренбург» 2:1 и со счетом 4:3 выиграли у «Нижнего Новгорода».

    Все прогнозы на РПЛ

    В РПЛ у «Ростова» на своем поле 6 побед и ничья в виде 7-матчевой беспроигрышной серии.

    ЦСКА

    «Армейцы» Владимира Федотова идут выше по таблице несмотря на то, что у них есть одно поражение, которое они потерпели от «Зенита» (1:2) в позапрошлом туре.

    Сейчас ЦСКА занимает 2 место в РПЛ с 13 очками на счету. Команда выше за счет большего количества побед, которых у нее 4.

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    • В последних турах кроме поражения у москвичей была разгромная победа над «Факелом» со счетом 4:1. Также ЦСКА победил «Ахмат», снова забив 4 мяча (4:2).

    Вообще ЦСКА забивал как минимум 2 мяча в 5 из 6 прошедших матчей турнира. Таким образом, «красно-синие» сейчас возглавляют таблицу по количеству забитых голов (16).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в равной степени оценивают шансы команд на победу — 2.80 на «Ростов» и 2.50 на ЦСКА.

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    Обе команды проводят отличный старт сезона и поединок должен получиться интересным, как того ожидают зрители. И «Ростов», и ЦСКА в прошлых матчах пропускали достаточно. У хозяева 5 пропущенных за 2 тура, у гостей — 4.

    В таком случае можно ожидать от матча тотал больше, ведь встретятся команды, у которых из топ-6 больше всего пропущенных. Берем тотал больше 3 с коэффициентом 2.46.

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    «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. В Ростове будет жарко?
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