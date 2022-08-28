В 7 туре РПЛ «Ростов» примет ЦСКА на стадионе «Ростов Арена». Матч состоится 28 августа в 19:45 мск. «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

До сих пор «сельмаши» идут без единого поражения в этом сезоне. У них 3 победы и 3 ничьи. Команда Валерия Карпина занимает 6 место с 12 очками на счету.

В прошлом туре у «Ростова» прервалась 3-матчевая победная серия, поскольку он сыграл вничью с «Сочи». Хозяева вытянули результат с 0:2 до 2:2, а в конце смогли его удержать после удаления Виктора Мелехина. Еще и Даниил Уткин мог забить с пенальти и взять для команды 3 очка.

Коэффициенты матча Ростов — ЦСКА 1 2.75 X 3.50 2 2.45 Ставка

Перед этим «горожане» победили «Химки» 1:0, «Оренбург» 2:1 и со счетом 4:3 выиграли у «Нижнего Новгорода».

Все прогнозы на РПЛ

В РПЛ у «Ростова» на своем поле 6 побед и ничья в виде 7-матчевой беспроигрышной серии.

ЦСКА

«Армейцы» Владимира Федотова идут выше по таблице несмотря на то, что у них есть одно поражение, которое они потерпели от «Зенита» (1:2) в позапрошлом туре.

Сейчас ЦСКА занимает 2 место в РПЛ с 13 очками на счету. Команда выше за счет большего количества побед, которых у нее 4.

В последних турах кроме поражения у москвичей была разгромная победа над «Факелом» со счетом 4:1. Также ЦСКА победил «Ахмат», снова забив 4 мяча (4:2).

Вообще ЦСКА забивал как минимум 2 мяча в 5 из 6 прошедших матчей турнира. Таким образом, «красно-синие» сейчас возглавляют таблицу по количеству забитых голов (16).

Прогноз и ставка

Букмекеры в равной степени оценивают шансы команд на победу — 2.80 на «Ростов» и 2.50 на ЦСКА.

Обе команды проводят отличный старт сезона и поединок должен получиться интересным, как того ожидают зрители. И «Ростов», и ЦСКА в прошлых матчах пропускали достаточно. У хозяева 5 пропущенных за 2 тура, у гостей — 4.

В таком случае можно ожидать от матча тотал больше, ведь встретятся команды, у которых из топ-6 больше всего пропущенных. Берем тотал больше 3 с коэффициентом 2.46.