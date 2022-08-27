Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против берлинской «Герты» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» занимает предпоследнее место в таблице Бундеслиги после трех туров, в которых набрала одно очко.

Да уж, Сандро Шварцу не позавидуешь, наверняка не таким он себе представлял возвращение в Германию.

Коэффициенты матча Герта — Боруссия Д 1 4.40 X 4.40 2 1.65 Ставка

Команда бывшего тренера московского «Динамо» уже успела вылететь из Кубка Германии и до сих не одержала ни одной победы в чемпионате.

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В прошлом туре «Герта» проиграла на поле менхенгладбахской «Боруссии» (0:1). Ключевым событием стало удаление Филипа Уремовича в середине второго тайма.

«Герта» пропускала хотя бы один мяч во всех матчах нового сезона.

«Боруссия» Д

«Боруссия» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в трех матчах шесть очков.

На прошлой неделе «Дортмунд» эпично проиграл на своем поле «Вердеру» (2:3). На 93-й минуте бременские «музыканты» сравняли счет, а на 95-й забили победный мяч.

Понятно, что «Боруссия» слишком рано расслабилась, но в ее случае это почему не удивляет.

Примечательно, что во втором туре «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» (3:1). И как раз там все было наоборот, команда Эдина Терзича ужасно играла как минимум до середины второго тайма, но потом в течение 15 минут забила три мяча.

Прогноз и ставка

На «Герту» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Боруссии» — за 1.72.

С «Гертой» все ясно — впереди еще один нервный сезон. И есть подозрение, что Шварц ненадолго приехал в Берлин.

Но дело в том, что «Дортмунд» тоже не впечатляет. Увы, но «Боруссию» снова нельзя назвать конкурентом «Баварии».

В общем, самое время поставить на голы. Тем более в прошлом году берлинский матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу...«Герты».

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.54.