«Герта»
«Герта» занимает предпоследнее место в таблице Бундеслиги после трех туров, в которых набрала одно очко.
Да уж, Сандро Шварцу не позавидуешь, наверняка не таким он себе представлял возвращение в Германию.
Коэффициенты матча Герта — Боруссия Д
Команда бывшего тренера московского «Динамо» уже успела вылететь из Кубка Германии и до сих не одержала ни одной победы в чемпионате.
В прошлом туре «Герта» проиграла на поле менхенгладбахской «Боруссии» (0:1). Ключевым событием стало удаление Филипа Уремовича в середине второго тайма.
«Герта» пропускала хотя бы один мяч во всех матчах нового сезона.
«Боруссия» Д
«Боруссия» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в трех матчах шесть очков.
На прошлой неделе «Дортмунд» эпично проиграл на своем поле «Вердеру» (2:3). На 93-й минуте бременские «музыканты» сравняли счет, а на 95-й забили победный мяч.
Понятно, что «Боруссия» слишком рано расслабилась, но в ее случае это почему не удивляет.
Примечательно, что во втором туре «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» (3:1). И как раз там все было наоборот, команда Эдина Терзича ужасно играла как минимум до середины второго тайма, но потом в течение 15 минут забила три мяча.
Прогноз и ставка
На «Герту» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Боруссии» — за 1.72.
С «Гертой» все ясно — впереди еще один нервный сезон. И есть подозрение, что Шварц ненадолго приехал в Берлин.
Но дело в том, что «Дортмунд» тоже не впечатляет. Увы, но «Боруссию» снова нельзя назвать конкурентом «Баварии».
В общем, самое время поставить на голы. Тем более в прошлом году берлинский матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу...«Герты».
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.54.