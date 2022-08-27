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    Сможет ли «Боруссия» победить в Берлине?

    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат Германии 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» в прошлом туре проиграла на своем поле «Вердеру»
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против берлинской «Герты» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Августа 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Герта»

    «Герта» занимает предпоследнее место в таблице Бундеслиги после трех туров, в которых набрала одно очко.

    Да уж, Сандро Шварцу не позавидуешь, наверняка не таким он себе представлял возвращение в Германию.

    Коэффициенты матча Герта — Боруссия Д

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    Команда бывшего тренера московского «Динамо» уже успела вылететь из Кубка Германии и до сих не одержала ни одной победы в чемпионате.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Герта» проиграла на поле менхенгладбахской «Боруссии» (0:1). Ключевым событием стало удаление Филипа Уремовича в середине второго тайма.

    «Герта» пропускала хотя бы один мяч во всех матчах нового сезона.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в трех матчах шесть очков.

    На прошлой неделе «Дортмунд» эпично проиграл на своем поле «Вердеру» (2:3). На 93-й минуте бременские «музыканты» сравняли счет, а на 95-й забили победный мяч.

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    • Понятно, что «Боруссия» слишком рано расслабилась, но в ее случае это почему не удивляет.

    Примечательно, что во втором туре «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» (3:1). И как раз там все было наоборот, команда Эдина Терзича ужасно играла как минимум до середины второго тайма, но потом в течение 15 минут забила три мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Боруссии» — за 1.72.

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    С «Гертой» все ясно — впереди еще один нервный сезон. И есть подозрение, что Шварц ненадолго приехал в Берлин.

    Но дело в том, что «Дортмунд» тоже не впечатляет. Увы, но «Боруссию» снова нельзя назвать конкурентом «Баварии».

    В общем, самое время поставить на голы. Тем более в прошлом году берлинский матч между этими командами завершился со счетом 3:2 в пользу...«Герты».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.54.

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    «Герта» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» победить в Берлине?
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