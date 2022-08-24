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    Столкнется ли «Металлист» с неудачей в первом матче после возращения в УПЛ?

    «Рух» — «Металлист». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, УПЛ, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Металлист»
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    В первом туре чемпионата Украины «Рух» сыграет с «Металлистом» во Львове. Поединок состоится 24 августа в 15:00 мск. «Рух» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Августа 2022 года
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  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Рух»

    В прошлом сезоне «Рух» закончил на 11 месте. За 17 туров он набрал 18 очков. До старта нового сезона команда имеет серию из трех матчей без поражений в УПЛ.

    Серия началась с победы над «Металлистом 1925» со счетом 2:0. По нулям коллектив сыграл с «Ворсклой» и со счетом 1:1 команда сыграла с «Вересом».

    В рамках предсезонной подготовки «Рух» проиграл «Гурнику» (2:4) и потерпел поражение от «Львова» (0:1).

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    В прошлом сезоне хозяева провели 8 домашних матчей. Они набрали 3 победы и 4 ничьи при одном фиаско.

    «Металлист»

    Харьковчане закончили свою подготовку к сезону 13 августа, когда проиграли 2:4 «Депортиво». Перед этим они закрыли июль нулевой ничьей с «Денизлиспором».

    Товарищеские матчи «Метталист» проводит начиная с 24 января. Последний официальный матч команда сыграла 29 ноября в Первой лиге, в котором она обыграла «Оболонь» 2:1.

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  • 21/08/2022

    • На момент окончания первого круга гости имели 53 очка, благодаря чему возглавляли таблицу второго дивизиона.

    За 20 сыгранных туров Первой лиги «Металлист» набрал 52 забитых и 9 пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    «Рух» вполне неплохо выступал в УПЛ как для середняка турнира. Предсезонка команды прошла тоже неплохо — всего два поражения в 7 матчах. Также стоит учитывать, что для обновленного «Металлиста» это будет возвращение в УПЛ после длительного отсутствия.

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    Букмекеры дают такие котировки: 2.19 на победу «Руха» и 3.35 на победу «Металлиста».

    Сделаем ставку на то, что «Рух» имеет больше закалки матчами в Премьер-лиге. Также команда будет играть у себя дома. Это тоже большой плюс. Рекомендуется взять победу «Руха» за 2.19.

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    «Рух» — «Металлист»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. Столкнется ли «Металлист» с неудачей в первом матче после возращения в УПЛ?
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