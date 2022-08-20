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    Мировая тенденция будет продлена?

    «Торино» — «Лацио». Ставка (к. 3.64) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 20 августа 2022 года

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    Во 2-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле сыграет против римского «Лацио». Поединок пройдет 20 августа и начнется в 19:30 по мск. «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Торино»

    «Торино» в прошлом сезоне не показал особых результатов и завершил сезон на десятом месте. Команда провела хорошее межсезонье, где выиграла большинство товарищеских поединков.

    Однако из коллектива ушел капитан и бомбардир Беллотти, а также Ансалди, Томас Ринкон, Мандрагора, Прат, Пьяца, Брекало, Бремер, Побега. А вот состав команды пополнили Алексей Миранчук и Никола Влашич.

    Коэффициенты матча Торино — Лацио

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
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    Начали «быки» новый сезон с Кубка Италии, где на стадии 1/32 финала смогли на своем поле со счетом 3:0 переиграть «Палермо», который этот сезон проведет в Серии Б.

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    Чемпионат «бордовые» также начали с победного результата, одолев на выезде дебютанта элиты «Монцу» со счетом 2:1. Причем первый гол в этой игре провел россиянин Миранчук, который впоследствии получил травму.

    «Лацио»

    «Лацио» по итогам прошлого первенства разместился на пятой строчке, отстав от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов. Отметим, что у команды просто великолепно работало нападение — 77 забитых мячей.

    Летом римлян покинули ряд основных, но уже возрастных футболистов. На их место пришло девять новичков. Ключевые игроки Иммобиле, Педро, Андерсон и Милинкович-Савич остались в команде.

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    • Межсезонные спарринги «орлы» провели не особо хорошо, выиграв всего лишь две игры из пяти при двух мировых и одном фиаско. Однако все оппоненты были не ахти какого уровня.

    Новый розыгрыш Серии А «Лацио» начал с домашней победы над «Болоньей», выиграв со счетом 2:1 и сделав это по-волевому.

    Три последние очные игры этих клубов завершились мировыми исходами, перед этим же трижды сильнее были римляне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Торино» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.64.

    В данном поединке рекомендуем ставить на ничью. И вот почему: «быки» дома неуступчивы, римляне в гостях не так хороши как дома и в последнее время они между собой расписывали только мировые.

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    «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Мировая тенденция будет продлена?
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