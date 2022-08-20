«Торино»
«Торино» в прошлом сезоне не показал особых результатов и завершил сезон на десятом месте. Команда провела хорошее межсезонье, где выиграла большинство товарищеских поединков.
Однако из коллектива ушел капитан и бомбардир Беллотти, а также Ансалди, Томас Ринкон, Мандрагора, Прат, Пьяца, Брекало, Бремер, Побега. А вот состав команды пополнили Алексей Миранчук и Никола Влашич.
Коэффициенты матча Торино — Лацио
Начали «быки» новый сезон с Кубка Италии, где на стадии 1/32 финала смогли на своем поле со счетом 3:0 переиграть «Палермо», который этот сезон проведет в Серии Б.
Чемпионат «бордовые» также начали с победного результата, одолев на выезде дебютанта элиты «Монцу» со счетом 2:1. Причем первый гол в этой игре провел россиянин Миранчук, который впоследствии получил травму.
«Лацио»
«Лацио» по итогам прошлого первенства разместился на пятой строчке, отстав от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов. Отметим, что у команды просто великолепно работало нападение — 77 забитых мячей.
Летом римлян покинули ряд основных, но уже возрастных футболистов. На их место пришло девять новичков. Ключевые игроки Иммобиле, Педро, Андерсон и Милинкович-Савич остались в команде.
Межсезонные спарринги «орлы» провели не особо хорошо, выиграв всего лишь две игры из пяти при двух мировых и одном фиаско. Однако все оппоненты были не ахти какого уровня.
Новый розыгрыш Серии А «Лацио» начал с домашней победы над «Болоньей», выиграв со счетом 2:1 и сделав это по-волевому.
Три последние очные игры этих клубов завершились мировыми исходами, перед этим же трижды сильнее были римляне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.46.
На викторию «Торино» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.64.
В данном поединке рекомендуем ставить на ничью. И вот почему: «быки» дома неуступчивы, римляне в гостях не так хороши как дома и в последнее время они между собой расписывали только мировые.