Во 2-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле сыграет против римского «Лацио». Поединок пройдет 20 августа и начнется в 19:30 по мск. «Торино» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» в прошлом сезоне не показал особых результатов и завершил сезон на десятом месте. Команда провела хорошее межсезонье, где выиграла большинство товарищеских поединков.

Однако из коллектива ушел капитан и бомбардир Беллотти, а также Ансалди, Томас Ринкон, Мандрагора, Прат, Пьяца, Брекало, Бремер, Побега. А вот состав команды пополнили Алексей Миранчук и Никола Влашич.

Коэффициенты матча Торино — Лацио 1 2.95 X 3.45 2 2.35 Ставка

Начали «быки» новый сезон с Кубка Италии, где на стадии 1/32 финала смогли на своем поле со счетом 3:0 переиграть «Палермо», который этот сезон проведет в Серии Б.

Все прогнозы на Серию А

Чемпионат «бордовые» также начали с победного результата, одолев на выезде дебютанта элиты «Монцу» со счетом 2:1. Причем первый гол в этой игре провел россиянин Миранчук, который впоследствии получил травму.

«Лацио»

«Лацио» по итогам прошлого первенства разместился на пятой строчке, отстав от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов. Отметим, что у команды просто великолепно работало нападение — 77 забитых мячей.

Летом римлян покинули ряд основных, но уже возрастных футболистов. На их место пришло девять новичков. Ключевые игроки Иммобиле, Педро, Андерсон и Милинкович-Савич остались в команде.

Межсезонные спарринги «орлы» провели не особо хорошо, выиграв всего лишь две игры из пяти при двух мировых и одном фиаско. Однако все оппоненты были не ахти какого уровня.

Новый розыгрыш Серии А «Лацио» начал с домашней победы над «Болоньей», выиграв со счетом 2:1 и сделав это по-волевому.

Три последние очные игры этих клубов завершились мировыми исходами, перед этим же трижды сильнее были римляне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.46.

На викторию «Торино» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.64.

В данном поединке рекомендуем ставить на ничью. И вот почему: «быки» дома неуступчивы, римляне в гостях не так хороши как дома и в последнее время они между собой расписывали только мировые.