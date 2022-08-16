«Ковентри»
Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.
22 место из 24 команд по итогам 4 туров видится провалом. При этом команда набрала всего один пункт.
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ковентри» вел в счете, но в итоге уступил «Миллуоллу» (3:2).
«Ковентри» традиционно неудачно противостоит «Уигану». 4 из 5 последних очных битв были проиграны.
«Уиган»
«Уиган» начал чемпионат также не столь позитивно. В 3 матчах команда набрала всего 3 очка.
«Уиган» видится в лучшем случае середняком Чемпионшипа. Тем паче, только вернулась во второй по рангу дивизион.
Минувший тур принес команде один балл. Дома «Уиган» спас ничью в матче с «Бристоль Сити» (1:1).
В этом поединке «Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Да и с атакой у команды имеются проблемы.
Прогноз и ставка
На победу «Ковентри» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Уиган» — за 4.16.
«Ковентри» наверняка
«Уиган» в стартовых турах откровенно не впечатлил в атаке.
Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.19.