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    «Ковентри» и «Уиган» будут забивать

    «Ковентри» — «Уиган». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Чемпионшип, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Уиган»
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    Саймон Мур
    «Ковентри» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. «Ковентри» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Августа 2022 года
    Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ковентри Сити 21:45 Уиган Уиган
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.

    22 место из 24 команд по итогам 4 туров видится провалом. При этом команда набрала всего один пункт.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ковентри» вел в счете, но в итоге уступил «Миллуоллу» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Ковентри» традиционно неудачно противостоит «Уигану». 4 из 5 последних очных битв были проиграны.

    «Уиган»

    «Уиган» начал чемпионат также не столь позитивно. В 3 матчах команда набрала всего 3 очка.

    «Уиган» видится в лучшем случае середняком Чемпионшипа. Тем паче, только вернулась во второй по рангу дивизион.

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    • Минувший тур принес команде один балл. Дома «Уиган» спас ничью в матче с «Бристоль Сити» (1:1).

    В этом поединке «Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Да и с атакой у команды имеются проблемы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ковентри» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Уиган» — за 4.16.

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    «Ковентри» наверняка будет действовать первым номером.

    «Уиган» в стартовых турах откровенно не впечатлил в атаке.

    Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Ковентри» — «Уиган»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ковентри» и «Уиган» будут забивать
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