«Ковентри» сыграет на своем поле с «Уиганом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. «Ковентри» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.

22 место из 24 команд по итогам 4 туров видится провалом. При этом команда набрала всего один пункт.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Ковентри» вел в счете, но в итоге уступил «Миллуоллу» (3:2).

Все прогнозы на футбол

«Ковентри» традиционно неудачно противостоит «Уигану». 4 из 5 последних очных битв были проиграны.

«Уиган»

«Уиган» начал чемпионат также не столь позитивно. В 3 матчах команда набрала всего 3 очка.

«Уиган» видится в лучшем случае середняком Чемпионшипа. Тем паче, только вернулась во второй по рангу дивизион.

Минувший тур принес команде один балл. Дома «Уиган» спас ничью в матче с «Бристоль Сити» (1:1).

В этом поединке «Уиган» наверняка будет действовать вторым номером. Да и с атакой у команды имеются проблемы.

Прогноз и ставка

На победу «Ковентри» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Уиган» — за 4.16.

«Ковентри» наверняка будет действовать первым номером .

«Уиган» в стартовых турах откровенно не впечатлил в атаке.

Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.19.