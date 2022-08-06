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    «Тоттенхэм» обыграет «святых», но пропустит

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Англии, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
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    Гарри Кейн
    В первом туре АПЛ сезона 2022/23 «Тоттенхэм» на своем поле примет «Саутгемптон». Поединок пройдет 6 августа и начнется в 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем чемпионате Англии финишировал на четвертой строке, тем самым добыв билет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    Причем «шпоры» путевку в самый главный еврокубок заработали благодаря блестящей концовке, выиграв четыре игры из пяти последних при одном мировом исходе.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Саутгемптон

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Что касается выступления лондонце в минувшем евросезоне, то они играли в Лиге конференций, к которой отнеслись несерьезно и не смогли преодолеть даже групповой этап.

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    В межсезонье «Тоттенхэм» купили Ришарлисона у «Эвертона» и провел ряд контрольных матчей, среди которых стоит выделить ничью с «Севильей» 1:1, победу над «Рейнджерс» 2:1 и поражение от «Ромы» 0:1.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в прошлом сезоне особо ни чем не запомнился, финишировав во второй части турнирной таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

    «Святые» за 38 матчей чемпионата смогли добыть только девять викторий, 13 раз сыграли вничью и 16 раз уступали. Причем главной проблемой команды была слабая защита — 67 пропущенных мячей.

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  • 03/08/2022

    • Коллектив провалил концовку прошедшего первенства, проиграв пять встреч из шести проведенных при одном мировом исходе. Но только раз в этот период он не смог забить.

    В летних спаррингах «Саутгемптон» выиграл всего одну игру из пяти, одолев «Монако» 3:1, а также по два раза играл вничью и дважды проиграв. Одно из фиаско было накануне от «Вильярреала» 1:2.

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    В прошлом сезоне «Тоттенхэм» в играх с «Саутгемптоном» набрал лишь балл, уступив дома 2:3 и сыграв 1:1 на выезде. Перед этим же трижды подряд верх брали «шпоры».

    Прогноз и ставка на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 1.39, победа «Саутгемптона» — 8.90, ничья — 5.45

    В данном противостоянии рекомендуем ставить на такой исход — победа «Тоттенхэма» + обе забьют: да. Ведь в последнее время между собой они зачастую огорчают друг друга, да и в межсезонье редко уходили с поля без забитого мяча.

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    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» обыграет «святых», но пропустит
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