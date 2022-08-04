ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУвели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси» Сборная АнглииФутбол вернулся домой. Суперзамены принесли английским «Львицам» первый титул ЧЕ Бернарду СилваТрансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • 00:23
    • «Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ на 3 сезона
  • 00:04
    • «Бенфика» разгромила «Мидтьюланн» в отборе Лиги чемпионов
  • 23:05
    • «Монако» спасся от поражения в матче квалификации ЛЧ против ПСВ
  • 22:03
    • «Шериф» на своем поле проиграл «Виктории» в отборе Лиги чемпионов
  • 21:38
    • CAS зарегистрировал апелляции российских клубов против ФИФА по легионерам
    Все новости спорта

    Будет ли обмен голами?

    «Зриньски» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Зриньски» — «Тобол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зриньски»
    В четверг, 4 августа «Зриньски» встретится с «Тоболом» в рамках первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 22:00. «Зриньски» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Зриньски
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зриньски 22:00 Тобол Тобол
  • Костанай
    •

    «Зриньски»

    Чемпион Боснии и Герцеговины начал европейский сезон в Лиге чемпионов. В рамках 1-го отборочного раунда «Зриньски» дома сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» (0:0).

    Все решилось в игре в Кишиневе. Автогол Игора Савича поставил крест на надеждах «Зриньски». В итоге боснийский клуб перебрался в Лигу конференций.

    Во 2-м раунде «Зриньски» пришлось сыграть с албанской «Теутой». В результате «дворяне» добились успеха со счетом 4:2.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Во внутреннем первенстве «Зриньски» уже провел два матча. В 1-м туре было поражение от «Железничара» (1:2). Потом — победа над ФК «Леотар» (4:1).

    «Тобол»

    Чемпион Казахстана пошел по стопам боснийского клуба. В 1-м раунде «Тобол» потерпел поражение от венгерского «Ференцвароша» (1:5)

    В итоге команда из Лиги чемпионов перешла в Лигу конференций. Во 2-й стадии квалификации «Тобол» встретился на футбольном поле с командой «Линкольн» из Гибралтара.

  • Увели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»
  • Нашумевший переезд на «Стэмфорд Бридж» Джанлуки Виалли, Мо Салаха, Виллиана и не только
  • 01/08/2022

    • Первый матч казахи провели дома и одержали победу со счётом 2:0. В ответке «Тобол» также добился успеха со счётом 1:0 (3:0 — по сумме двух матчей).

    В чемпионата Казахстана после 15 туров «комбайнеры» идут на 4-м месте. От лидера «Актобе» 4 очка отставания. 20 августа «Тобол» сыграет в гостях против команды «Тараз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают победу «Зриньски» в 2.00, ничью — в 3.34, а победу «Тобола» — за 3.74

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — обе команды умеют забивать. «Зриньски» и «Тобол» уже успели в нынешнем розыгрыше квалификации забить по 4 мяча.

    Ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.97

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Хиросима — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сересо — Кавасаки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Сувон Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тэгу — Сувон Самсунг Блювингс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Канвон — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нагоя — Урава
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Вольф — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Рига — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зриньски» — «Тобол»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли обмен голами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры