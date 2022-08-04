В четверг, 4 августа «Зриньски» встретится с «Тоболом» в рамках первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 22:00. «Зриньски» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

Чемпион Боснии и Герцеговины начал европейский сезон в Лиге чемпионов. В рамках 1-го отборочного раунда «Зриньски» дома сыграл вничью с тираспольским «Шерифом» (0:0).

Все решилось в игре в Кишиневе. Автогол Игора Савича поставил крест на надеждах «Зриньски». В итоге боснийский клуб перебрался в Лигу конференций.

Во 2-м раунде «Зриньски» пришлось сыграть с албанской «Теутой». В результате «дворяне» добились успеха со счетом 4:2.

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Во внутреннем первенстве «Зриньски» уже провел два матча. В 1-м туре было поражение от «Железничара» (1:2). Потом — победа над ФК «Леотар» (4:1).

«Тобол»

Чемпион Казахстана пошел по стопам боснийского клуба. В 1-м раунде «Тобол» потерпел поражение от венгерского «Ференцвароша» (1:5)

В итоге команда из Лиги чемпионов перешла в Лигу конференций. Во 2-й стадии квалификации «Тобол» встретился на футбольном поле с командой «Линкольн» из Гибралтара.

Первый матч казахи провели дома и одержали победу со счётом 2:0. В ответке «Тобол» также добился успеха со счётом 1:0 (3:0 — по сумме двух матчей).

В чемпионата Казахстана после 15 туров «комбайнеры» идут на 4-м месте. От лидера «Актобе» 4 очка отставания. 20 августа «Тобол» сыграет в гостях против команды «Тараз».

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают победу «Зриньски» в 2.00, ничью — в 3.34, а победу «Тобола» — за 3.74

Прогноз — обе команды умеют забивать. «Зриньски» и «Тобол» уже успели в нынешнем розыгрыше квалификации забить по 4 мяча.

Ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.97