Кишинёв. Арена «Зимбру» уже стала родной для тираспольского «Шерифа». Команда Степана Томаса на своем поле примет «Викторию». Это будет первая битва соперников в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Тираспольский клуб в этом розыгрыше Лиги чемпионов идёт без поражений: 2 победы и 2 ничьи. Любопытно, что команда в 4 матчах забила всего 2 гола. Но и не пропустила.

В 1-м раунде «Шериф» обыграл боснийского чемпиона — «Зриньски». В гостях были 0:0. Дома — минимальная победа со счётом 1:0, после которой «жёлто-чёрные» пошли дальше.

Коэффициенты матча Шериф — Виктория Пльзень 1 2.80 X 2.90 2 2.85 Ставка

Следующий соперник «Марибор». Результат аналогичный. В Словении была нулевая ничья. В Кишиневе гол Момо Янсане вывел тираспольчан в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. На очереди чемпион Чехии — «Виктория».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Уже стартовал новый розыгрыш чемпионата Молдавии. Суперлига, первый тур и сразу молдавское эль-класико. «Зимбру» против «Шерифа». Матч состоялся 30-го июля. Участник Лиги чемпионов начинает новый сезон с боевой ничьи (1:1).

«Виктория»

Чемпион Чехии успешно начал еврокампанию. Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Виктория» одержала победу над финским ХИКом.

Первую игру в Финляндии чехи выиграли (2:1). В «ответке» «Виктория» поиздевалась над соперником (5:0).

Футбольная академия «Виктории» одна из сильнейших в стране. Через ее школу прошли звёзды мирового футбола Петр Чех и Павел Недвед.

А еще основной костяк команды составляют исключительно чехи. В их числе ряд ключевых футболистов, которые представляют сборную Чехии.

Как и «Шериф», «Виктория» тоже стартовала у себя в чемпионате. Первая игра чешского первенства прошла 30-го июля. Действующий победитель отправился в гости к ФК «Теплице». Итог поединка — боевая ничья (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры не могут определить возможного победителя: На победу «Шерифа» предлагают — 2.73.

На викторию «Виктории» дают — 2.98, ничья оценена — в 2.88.

Шансы 50 на 50. «Виктория» — команда забивающая, «Шериф» — с великолепной обороной. Кому-то точно придется подпортить статистику.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виктории» больше 1 с коэффициентом 2.17