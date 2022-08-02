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    Распечатает ли «Виктория» ворота «Шерифа»?

    «Шериф» — «Виктория». Ставка (к. 2.17) и прогноз на Лигу чемпионов 2 августа 2022 года

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    Фрагмент матча ХИК — «Виктория». Квалификация Лиги чемпионов
    Кишинёв. Арена «Зимбру» уже стала родной для тираспольского «Шерифа». Команда Степана Томаса на своем поле примет «Викторию». Это будет первая битва соперников в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
  • Пльзень
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    «Шериф»

    Тираспольский клуб в этом розыгрыше Лиги чемпионов идёт без поражений: 2 победы и 2 ничьи. Любопытно, что команда в 4 матчах забила всего 2 гола. Но и не пропустила.

    В 1-м раунде «Шериф» обыграл боснийского чемпиона — «Зриньски». В гостях были 0:0. Дома — минимальная победа со счётом 1:0, после которой «жёлто-чёрные» пошли дальше.

    Коэффициенты матча Шериф — Виктория Пльзень

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Следующий соперник «Марибор». Результат аналогичный. В Словении была нулевая ничья. В Кишиневе гол Момо Янсане вывел тираспольчан в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. На очереди чемпион Чехии — «Виктория».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Уже стартовал новый розыгрыш чемпионата Молдавии. Суперлига, первый тур и сразу молдавское эль-класико. «Зимбру» против «Шерифа». Матч состоялся 30-го июля. Участник Лиги чемпионов начинает новый сезон с боевой ничьи (1:1).

    «Виктория»

    Чемпион Чехии успешно начал еврокампанию. Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Виктория» одержала победу над финским ХИКом.

    Первую игру в Финляндии чехи выиграли (2:1). В «ответке» «Виктория» поиздевалась над соперником (5:0).

    Футбольная академия «Виктории» одна из сильнейших в стране. Через ее школу прошли звёзды мирового футбола Петр Чех и Павел Недвед.

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    • А еще основной костяк команды составляют исключительно чехи. В их числе ряд ключевых футболистов, которые представляют сборную Чехии.

    Как и «Шериф», «Виктория» тоже стартовала у себя в чемпионате. Первая игра чешского первенства прошла 30-го июля. Действующий победитель отправился в гости к ФК «Теплице». Итог поединка — боевая ничья (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры не могут определить возможного победителя: На победу «Шерифа» предлагают — 2.73.

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    На викторию «Виктории» дают — 2.98, ничья оценена — в 2.88.

    Шансы 50 на 50. «Виктория» — команда забивающая, «Шериф» — с великолепной обороной. Кому-то точно придется подпортить статистику.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виктории» больше 1 с коэффициентом 2.17

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    «Шериф» — «Виктория»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. Распечатает ли «Виктория» ворота «Шерифа»?
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