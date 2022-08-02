«Лудогорец»
«Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.
В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.
Коэффициенты матча Лудогорец — Динамо З
Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и является лидером, опережая ЦСКА София по дополнительным показателям.
«Динамо» Загреб
Загребский коллектив в первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.
Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1) и «Истрой» (4:1) в национальной лиге.
Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.
Примечательно, что в 15 поединках во всех турнирах команда не знает поражений при 11 победах и четырех ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,60.