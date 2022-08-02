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    По силам ли «Лудогорцу» пройти «Динамо» Загреб?

    «Лудогорец» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 3.60) и ставки на Лигу чемпионов 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Динамо» Загреб
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    Болгарский «Лудогорец» на своем поле примет «Динамо» Загреб в первом поединке 3-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа и начнется в 20:45 по мск. «Лудогорец» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2022 года
    Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Лудогорец»

    «Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

    В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Динамо З

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и является лидером, опережая ЦСКА София по дополнительным показателям.

    «Динамо» Загреб

    Загребский коллектив в первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.

    Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1) и «Истрой» (4:1) в национальной лиге.

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    • Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.

    Примечательно, что в 15 поединках во всех турнирах команда не знает поражений при 11 победах и четырех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,60.

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    «Лудогорец» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. По силам ли «Лудогорцу» пройти «Динамо» Загреб?
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