Болгарский «Лудогорец» на своем поле примет «Динамо» Загреб в первом поединке 3-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа и начнется в 20:45 по мск. «Лудогорец» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» по итогам прошлого сезона в 11-й раз стал чемпионом Болгарии.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив дважды выиграл у черногорской «Сутьески» с общим счетом 3:0.

Коэффициенты матча Лудогорец — Динамо З 1 2.90 X 3.05 2 2.65 Ставка

Во втором круге отбора главного еврокубка команда прошла ирландский «Шемрок Роверс» с общим результатом 4:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В четырех стартовах турах болгарского чемпионата клуб набрал 10 очков и является лидером, опережая ЦСКА София по дополнительным показателям.

«Динамо» Загреб

Загребский коллектив в первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.

Затем «Динамо» одержало победу над «Локомотивой» (3:2), «Славен» (5:1) и «Истрой» (4:1) в национальной лиге.

Что касается Лиги чемпионов, то коллектив стартовал во 2-м раунде квалификации, где прошел северомакедонский «Шкупи» с общим счетом 3:2.

Примечательно, что в 15 поединках во всех турнирах команда не знает поражений при 11 победах и четырех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Динамо» Загреб выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,60.