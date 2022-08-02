«Кимчхон Санму» на своем поле сыграет против «Пхохана Стилерса» в рамках 26-го тура К-Лиги 1. Матч состоится 2 августа, начало — 13:00 (мск). «Кимчхон Санму» — «Пхохан Стилерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кимчхон Санму»

«Фениксы» после 23-х сыгранных матчей занимают 10-е место в турнирной таблице К-Лиги 1 набрав при этом 23 очка. Команда забивала в ворота соперников 27 раз, а в свои пропускала — 28.

Новички К-Лиги 1 оказались явно не готовы к более сложным соперникам и из последних 13-ти поединков «Кимчхон Санму» лишь один раз смог одержать победу в 20-м туре неожиданно для всех разгромив «Чеджу Юнайтед» со счетом 4:0.

А в остальных поединках «фениксы» чередовали ничьи и поражения. В последнем туре чемпионата «Кимчхон Санму» не определил сильнейшего с «Сувоном Блюуингсом» (0:0), а до этого потерпел поражения от «Инчхона Юнайтед» (0:1) и «Канвона» (3:2).

В последней очной встрече между нынешними соперниками, которая состоялась в конце июня, победителя не было и команды разошлись ничьей со счетом 1:1.

«Пхохан Стилерс»

У «сталеваров» дела обстоят намного лучше и в данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице К-Лиги 1 набрав 37 очков после 23 игр. Этот коллектив забивал 32 гола, а пропускал — 21.

В последних турах чемпионата «Пхохан Стилерс» показал неоднозначные результаты, так как не смог вырвать победу у «Чеджу Юнайтед» разойдясь с ними ничьей со счетом 1:1 и вовсе проиграв «Сеулу» со счетом 1:2.

Хотя до этого «сталевары» три тура подряд с легкостью побеждали таких соперников как «Сувон Блюинс» (1:0), «Соннам» (1:4) и «Ульсан» (2:0).

Так же «Пхохан Стилерс» не смог пройти стадию 1/4 Кубка Южной Кореи проиграв в результативном поединке такому сопернику как «Тагу» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

На победу «Кимчхон Санму» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «Пхохана Стилерса» — за 2.27.

Прогноз - «Пхохан Стилерс» очень сильный коллектив, который в последних турах не смог показать хороших результатов, но в матче против слабого соперника «сталевары» просто обязаны вырвать победу и забрать свои 3 очка.

Ставка - Победа «Пхохан Стилерса» за 2.27.