31 июля состоится один из матчей группового этапа Кубка Казахстана — «Астана» будет принимать «Туран» Туркистан. Начало встречи в 16:00 по мск. «Астана» — «Туран» Туркистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» занимает первое место в группе D. Отрыв команды от ближайшего преследователя «Шахтер» Караганда составляет один балл.

Грядущий соперник отстает от клуба на тот же один пункт, поэтому терять очки при такой турнирной ситуации ему крайне нежелательно.

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В чемпионате Казахстана коллектив занимает вторую строчку с отставанием в два очка от «Актобе» и отрывом в один балл от «Ордабасы».

В послоедних трех поединках «Астана» не знает побед. При этом два из них пришлись на Лигу конференций, где она вылетела во 2-м раунде квалификации от польского «Ракува».

«Туран»

«Туран» Туркистан идет на третьей строчке в группе D. Отрыв команды от последнего четвертого позиции составляет два очка.

В случае победы коллектив поднимется как минимум на вторую позицию, а в случае потери пунктов «Шахтером» Караганда — на первое.

В казахстанском первенстве клуб занимает только 11-ю строчку с отставанием в 11 очков от своего грядущего соперника.

В последних пяти поединках во всех турнирах «Туран» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,42.

Успех гостей оценивается в 5,12, тогда как ничья в основное время — в 7,86.

Наши прогноз и ставка — «Астана» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,57.