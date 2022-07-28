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    «Рига» одержит домашнюю победу?

    «Рига» — «Ружомберок». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Рига»
    В четверг, 28 июля «Рига» в родных стенах сыграет с командой «Ружомберок». Это будет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок начнётся — в 20:00 (мск). «Рига» — «Ружомберок»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 20:00 Ружомберок Ружомберок
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Рига»

    «Рига» разгромила «Ружомберок» в первом поединке 2-го раунда Лиги конференций (3:0). При этом латвийский клуб сделал это в Словакии на территории соперника.

    В составе «Риги» дебютировал экс-шерифовец Густаво Дуланто. В матче против «Ружомберока» перуанский защитник заработал «горчичник» и не позволил линии нападения словацкого клуба пройти через свою зону обороны.

    Коэффициенты матча Рига — Ружомберок

  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
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    Команда в этом евросезоне пока не пропускает. В 1-м отборочном раунде ЛК «Рига» переиграла ирландский «Дерри Сити» (4:0 — по сумме двух встреч).

    В Лиге конференций «Рига» провела уже три матча. За 270 минут игрового времени латвийский клуб забил 7 голов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В воскресенье, 24 июля «Рига» провела матч в чемпионате Латвии. Игру 22-го тура команда выиграла у «Спартака» из Юрмалы (2:1).

    В турнирной таблице команда закрепилась в топ-3. «Рига» набрала 47 очков и сократила от идущего на 2-м месте — команды РФШ (49 очков). Безоговорочный лидер «регулярки» — «Валмиера» (1 место и 56 очков).

    31 июля «Рига» сыграет матч очередного тура латвийского чемпионата. Игра пройдет в гостях против «Даугавпилса».

    «Ружомберок»

    «Ружомберок» в ответной встрече спасёт только чудо. Проваленный домашний матч может лишить серебряного призера чемпионата Словакии путевки в 3-й раунд еврокубка.

    На 1-й стадии отбора Лиги конференций «Ружомберок» переиграл литовский «Кауно Жальгирис» (2:0).

    «Рига» vs «Ружомберок». Победитель дуэли в 3-м раунде Лиги конференций встретится с португальским клубом «Жил Висенте».

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  • Сегодня

    • В чемпионате Словакии «Ружомберок» идет в лидерах. Во 2-м туре команда разошлась миром с «ЖП Шпорт» (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 24 июля.

    Ранее «Ружомберок» добился на внутренней арене выездной победы над ФК «Скалица» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Риги» можно поставить за 1.91. На ничью — за 3.32. А успех «Ружомберока» оценивается в 3.98.

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    «Рига» демонстрирует яркий футбол и надёжную оборону. С приходом Густаво Дуланто из тираспольского «Шерифа», защита латвийского клуба уж точно укрепилась.

    «Ружомберок» деморализован. Команда неожидала крупного проигрыша в Лиге конференций, тем более дома. Да, и осадок остался от игры в чемпионате Словакии.

    Наши прогноз и ставка — победа «Риги» с коэффициентом 1.91

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    «Рига» — «Ружомберок»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Рига» одержит домашнюю победу?
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