В четверг, 28 июля «Рига» в родных стенах сыграет с командой «Ружомберок». Это будет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок начнётся — в 20:00 (мск). «Рига» — «Ружомберок»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

«Рига» разгромила «Ружомберок» в первом поединке 2-го раунда Лиги конференций (3:0). При этом латвийский клуб сделал это в Словакии на территории соперника.

В составе «Риги» дебютировал экс-шерифовец Густаво Дуланто. В матче против «Ружомберока» перуанский защитник заработал «горчичник» и не позволил линии нападения словацкого клуба пройти через свою зону обороны.

Коэффициенты матча Рига — Ружомберок 1 1.97 X 3.25 2 4.20 Ставка

Команда в этом евросезоне пока не пропускает. В 1-м отборочном раунде ЛК «Рига» переиграла ирландский «Дерри Сити» (4:0 — по сумме двух встреч).

В Лиге конференций «Рига» провела уже три матча. За 270 минут игрового времени латвийский клуб забил 7 голов.

Все прогнозы на Лигу конференций

В воскресенье, 24 июля «Рига» провела матч в чемпионате Латвии. Игру 22-го тура команда выиграла у «Спартака» из Юрмалы (2:1).

В турнирной таблице команда закрепилась в топ-3. «Рига» набрала 47 очков и сократила от идущего на 2-м месте — команды РФШ (49 очков). Безоговорочный лидер «регулярки» — «Валмиера» (1 место и 56 очков).

31 июля «Рига» сыграет матч очередного тура латвийского чемпионата. Игра пройдет в гостях против «Даугавпилса».

«Ружомберок»

«Ружомберок» в ответной встрече спасёт только чудо. Проваленный домашний матч может лишить серебряного призера чемпионата Словакии путевки в 3-й раунд еврокубка.

На 1-й стадии отбора Лиги конференций «Ружомберок» переиграл литовский «Кауно Жальгирис» (2:0).

«Рига» vs «Ружомберок». Победитель дуэли в 3-м раунде Лиги конференций встретится с португальским клубом «Жил Висенте».

В чемпионате Словакии «Ружомберок» идет в лидерах. Во 2-м туре команда разошлась миром с «ЖП Шпорт» (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 24 июля.

Ранее «Ружомберок» добился на внутренней арене выездной победы над ФК «Скалица» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Риги» можно поставить за 1.91. На ничью — за 3.32. А успех «Ружомберока» оценивается в 3.98.

«Рига» демонстрирует яркий футбол и надёжную оборону. С приходом Густаво Дуланто из тираспольского «Шерифа», защита латвийского клуба уж точно укрепилась.

«Ружомберок» деморализован. Команда неожидала крупного проигрыша в Лиге конференций, тем более дома. Да, и осадок остался от игры в чемпионате Словакии.

Наши прогноз и ставка — победа «Риги» с коэффициентом 1.91