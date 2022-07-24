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    «Краснодар-2» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Первая лига, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Арсенал»
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    Кирилл Панченко
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар-2» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 19:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Краснодар-2»

    Молодые краснодарцы при любой кадровой ротации выглядят выгодно. Вот и новый чемпионат команда начала ударно.

    «Краснодар-2» добыл первые три очка на выезде. Был уверенно обыгран вернувшийся в первую лигу «Шинник» (0:2).

    Наверняка у «бычков» не будет никакой робости перед вчерашним участником РПЛ. Так что ждем от краснодарцев очередной сенсации?!

    Прогнозы на ФНЛ

    Краснодарская молодежь явно не робкого десятка. Даже без десанта из первой команды «бычки» выглядят монолитно.

    «Арсенал» Тула

    Этот клуб мечтает с ходу вернуться в РПЛ. Для этого на тренерский мостик был приглашен авторитетный специалист Олег Кононов.

    «Арсенал» Тула начал новый чемпионат ударно. Дома туляки смогли переиграть сильный «СКА-Хабаровск» (3:2).

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    • Потенциально «канониры» смотрятся почти сильнее всех. Разве что «Рубин» видится более реальным претендентом на победу в первой лиге.

    В составе «канониров» стоит отметить Кирилла Панченко. Опытный игрок до первого тура давно не забивал, но может обрести в новом сезоне второе дыхание.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Краснодар-2» — за 4.70.

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    Молодые игроки хозяев могут перегореть в матче с одним из фаворитов лиги.

    «Арсенал» Тула имеет сильный подбор исполнителей во всех линиях.

    Туляки сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

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    «Краснодар-2» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» обойдутся без китайских церемоний
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