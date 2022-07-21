В четверг, 21 июля «Ракув» на своем поле примет «Астану» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Ракув» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

Обладатели Кубка Польши и серебряные призеры чемпионата Польши. Речь о команде «Ракув». Польский клуб стартовал с победы в новом розыгрыше чемпионата страны.

В 1-м туре «Ракув» переиграл «Варту» (1:0). Следующую игру в чемпионате перенесли. Битвы против клуба «Пяст» не будет из-за игр серебряного призера в Лиге конференций.

Коэффициенты матча Ракув — Астана 1 1.62 X 3.85 2 5.60 Ставка

В прошлом году польский клуб также начинал путь в ЛК со 2-го раунда. Были обыграны литовская «Судува» и российский «Рубин».

Все прогнозы на Лигу конференций

«Ракув» остановился в шаге от группового этапа. В заключительном квалификационном раунде коллектив потерпел поражение от бельгийского «Гента».

«Астана»

«Астана» второй год подряд не может выиграть чемпионат Казахстана. Последее чемпионство «горожане» выигрывали в 2019-м. В 2020-м команда финишировала с бронзой, а в 2021-м — с серебром.

В Казахстане уже стартовал второй круг регулярного чемпионата-2022. «Астана» пытается угнаться за лидером чемпионской гонки «Актобе». Соперников отделяют 2 очка.

В чемпионате Казахстана сейчас длительная пауза. Возобновятся игры в 20-х числах августа.

Сезон 2021 «Астана» провела в Лиге конференций. Во 2-й стадии квалификации была одержана победа над греческим «Арисом» (3:2). Однако затем постигла неудача в битве с «КуПСом» (4:5).

Прогноз и ставка

Букмекеры выделяют в фавориты польский клуб. На «Ракув» предлагают поставить за 1.61, на ничью за 3.62, а на «Астану» — за 5.60

«Ракув» втягивается в сезон, команда пока мало забивает.

А вот «Астана» прекрасно играет в обороне. В среднем за игру пропускает 1 мяч.

Ставка — тотал меньше 1.5 за 3.04