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    Ставим на тотал меньше?

    «Ракув» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, квалификация, Лига конференций, 21 июля 2022 года

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    «Астана»
    В четверг, 21 июля «Ракув» на своем поле примет «Астану» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Ракув» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Ракув
  • Ченстохова
    •  Ракув 22:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Ракув»

    Обладатели Кубка Польши и серебряные призеры чемпионата Польши. Речь о команде «Ракув». Польский клуб стартовал с победы в новом розыгрыше чемпионата страны.

    В 1-м туре «Ракув» переиграл «Варту» (1:0). Следующую игру в чемпионате перенесли. Битвы против клуба «Пяст» не будет из-за игр серебряного призера в Лиге конференций.

    Коэффициенты матча Ракув — Астана

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    В прошлом году польский клуб также начинал путь в ЛК со 2-го раунда. Были обыграны литовская «Судува» и российский «Рубин».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Ракув» остановился в шаге от группового этапа. В заключительном квалификационном раунде коллектив потерпел поражение от бельгийского «Гента».

    «Астана»

    «Астана» второй год подряд не может выиграть чемпионат Казахстана. Последее чемпионство «горожане» выигрывали в 2019-м. В 2020-м команда финишировала с бронзой, а в 2021-м — с серебром.

    В Казахстане уже стартовал второй круг регулярного чемпионата-2022. «Астана» пытается угнаться за лидером чемпионской гонки «Актобе». Соперников отделяют 2 очка.

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    Прогноз и ставка

    Букмекеры выделяют в фавориты польский клуб. На «Ракув» предлагают поставить за 1.61, на ничью за 3.62, а на «Астану» — за 5.60

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    «Ракув» втягивается в сезон, команда пока мало забивает.

    А вот «Астана» прекрасно играет в обороне. В среднем за игру пропускает 1 мяч.

    Ставка — тотал меньше 1.5 за 3.04

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    «Ракув» — «Астана»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на тотал меньше?
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