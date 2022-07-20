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    «Сент-Этьен» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 2.82) на футбол, товарищеский матч, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Бордо»
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    Секу Мара
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. «Сент-Этьен» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
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    «Сент-Этьен»

    Эта команда минувший чемпионат Франции просто-таки провалила. «Бело-зеленые» покинули Лигу 1.

    Причем вылет «Сент-Этьена» читался еще до зимы, и даже дальнейший спурт вверх по таблице не помог.

    В плей-офф с «Осером» команда выглядела не лучшим образом. «Сент-Этьен» уступил в серии послематчевых пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Последний товарищеский матч сложился для «Сент-Этьена» не столь удачно. Команда не смогла одолеть «Гренобль» (1:1).

    «Бордо»

    Эта команда также покинула высший дивизион французского футбола. Жирондинцы докатились до последнего места в лиге.

    «Бордо» нынешним летом довольно неплохо выглядит в контрольных матчах. Из трех сыгранных поединков команда выиграла два при одной коллизии.

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    • Последний поединок жирондинцы провели слабо. Поражение от скромного «Орлеана» (2:1) явно не вписывалось в планы клуба.

    Более того, жирондинцы традиционно неудачно играют с «Сент-Этьеном». Из пяти последних матчей «Бордо» добыл только одну победу при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.50, на ничью за 3.48, а на «Бордо» — за 3.05.

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    «Сент-Этьен» в контрольных матчах пока играл лишь с более слабыми соперниками.

    Проблемы в обороне у «Бордо» никуда не делись.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.82.

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    «Сент-Этьен» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Неудачники Лиги 1 устроят голевое шоу
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