«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. «Сент-Этьен» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

Эта команда минувший чемпионат Франции просто-таки провалила. «Бело-зеленые» покинули Лигу 1.

Причем вылет «Сент-Этьена» читался еще до зимы, и даже дальнейший спурт вверх по таблице не помог.

В плей-офф с «Осером» команда выглядела не лучшим образом. «Сент-Этьен» уступил в серии послематчевых пенальти.

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Последний товарищеский матч сложился для «Сент-Этьена» не столь удачно. Команда не смогла одолеть «Гренобль» (1:1).

«Бордо»

Эта команда также покинула высший дивизион французского футбола. Жирондинцы докатились до последнего места в лиге.

«Бордо» нынешним летом довольно неплохо выглядит в контрольных матчах. Из трех сыгранных поединков команда выиграла два при одной коллизии.

Последний поединок жирондинцы провели слабо. Поражение от скромного «Орлеана» (2:1) явно не вписывалось в планы клуба.

Более того, жирондинцы традиционно неудачно играют с «Сент-Этьеном». Из пяти последних матчей «Бордо» добыл только одну победу при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.50, на ничью за 3.48, а на «Бордо» — за 3.05.

«Сент-Этьен» в контрольных матчах пока играл лишь с более слабыми соперниками.

Проблемы в обороне у «Бордо» никуда не делись .

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.82.