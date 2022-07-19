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    Соперники сыграют по низам?

    «Хибернианс» — «Левадия». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, квалификация Лиги конференций, 19 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Хибернианс» — «Левадия»
    Матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций между «Хибернианс» и «Левадией» состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 (мск). «Хибернианс» — «Левадия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Хайберниан
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Хайберниан 21:00 Левадия Левадия
  • Таллин
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    «Хибернианс»

    Чемпион Мальты нынешний евросезон начал в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде «Хибернианс» потерпел поражение от ирландского клуба «Шэмрок Роверс» (0:3).

    Интересно, что мальтийский клуб проиграл в гостевой встрече. Дома «Хибернианс» сыграл вничью (0:0).

    Таким образом коллектив покинул Лигу чемпионов и перебрался в Лигу конференций.

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    В прошлом году «Хибернианс» также не смог пройти первую стадию отбора самого престижного клубного турнира Европы. Тогда мальтийский чемпион потерпел неудачу в дуэли с «Флорой».

    «Левадия»

    Новый сезон в чемпионате Мальты ещё не стартовал, а вот чемпионат Эстонии уже перевалил за экватор.

    Эстонский чемпион «Левадия» в пятницу, 15 июля провел матч 20-го тура. Победа на выезде над командой «Таммека» (3:0) оставляет таллинский клуб в чемпионской гонке с «Флорой».

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    • В еврокубках эстонские команды выступают мягко говоря слабо. Из-за низкого рейтинга клубной ассоциации — «Левадия» начала путь в Лиге чемпионов с предварительного этапа.

    За выход в первый отборочный раунд, эстонский чемпион с крупным счётом проиграл чемпиону Исландии — «Викингуру» (1:6). Впереди участие во 2-м раунде Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хибернианс» за 2.90, ничья оценивается в 3.32, на успех «Левадии» — за 2.33

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    Обе команды не блещут результативностью в атаке. Наверняка «Хибернианс» и «Левадия» сыграют в закрытый футбол. В этом противостоянии может решить всего один гол. Кто его забьет — тот и выиграет первую дуэль противостояния.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 1,5 за 3.14

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    «Хибернианс» — «Левадия»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
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