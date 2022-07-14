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    «Алашкерт» обыграет соперника повторно?

    «Хамрун Спартанс» — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хамрун Спартанс» — «Алашкерт»
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    «Алашкерт»
    Ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги конференций «Хамрун Спартанс» проведёт дома с «Алашкертом». Игра состоится в четверг, 14 июля. Начало — в 21:00 по мск. «Хамрун Спартанс» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хамрун Спартанс»

    «Спартанцы» с минимальным счётом уступили в гостевой встрече против «Алашкерта» (0:1). На очереди — домашняя игра. У команды «Хамрун Спартанс» права на ошибку больше нет.

    Если клуб не реализует свои моменты, то попрощается с еврокубками, как минимум до следующего года.

    В Премьер-Лиге мальтийского чемпионата «Спартанс» завоевал бронзовые медали. «Спартанцы» одержали в сезоне 13 побед и набрали 45 очков. Новый сезон еще не стартовал. Все внимание команды с Мальты на Лигу конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    До старта еврокубков — «Хамрун» был без игровой практики 2 месяца. Последний официальный матч «Спартанс» провел 7 мая, в рамках последнего тура мальтийского чемпионата. Это была минимальная победа над «Биркиркарой» (1:0).

    «Алашкерт»

    Защитник экс-чемпиона Армении — Артак Едигарян — автор победного гола в ворота мальтийцев в первой встречи первой стадии квалификации.

    «Алашкерт» — бронзовый призёр чемпионата Армении. В минувшем сезоне команда набрала 51 очко, опередив «Арарат» на 5 баллов.

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    • Прошлый сезон армянский клуб провел в Лиге чемпионов. Сыграл в двух раундах. Была победа над валлийским «Коннас-Ки» (3:2) и было поражение от «Шерифа» (1:4)

    «Хамрун Спартанс» или «Алашкерт»? Победитель пары во 2-м раунде Лиги конференций сможет сыграть с боснийским клубом «Вележ» (Мостар).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Хамрун Спартанс» за 2.50, на ничью за 3.00, а на «Алашкерт» — за 2.90.

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    Понятно, что «Алашкерт» явный фаворит. Однако, вряд ли поединок получится простым. В этой встрече наверняка будет забито мало голов. Если и удастся кому-то из соперников отличиться, то это армянским футболистам.

    Наши прогноз и ставка — победа «Алашкерта» за 2.90

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    «Хамрун Спартанс» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Алашкерт» обыграет соперника повторно?
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