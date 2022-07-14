Ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги конференций «Хамрун Спартанс» проведёт дома с «Алашкертом». Игра состоится в четверг, 14 июля. Начало — в 21:00 по мск. «Хамрун Спартанс» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хамрун Спартанс»

«Спартанцы» с минимальным счётом уступили в гостевой встрече против «Алашкерта» (0:1). На очереди — домашняя игра. У команды «Хамрун Спартанс» права на ошибку больше нет.

Если клуб не реализует свои моменты, то попрощается с еврокубками, как минимум до следующего года.

В Премьер-Лиге мальтийского чемпионата «Спартанс» завоевал бронзовые медали. «Спартанцы» одержали в сезоне 13 побед и набрали 45 очков. Новый сезон еще не стартовал. Все внимание команды с Мальты на Лигу конференций.

Все прогнозы на Лигу конференций

До старта еврокубков — «Хамрун» был без игровой практики 2 месяца. Последний официальный матч «Спартанс» провел 7 мая, в рамках последнего тура мальтийского чемпионата. Это была минимальная победа над «Биркиркарой» (1:0).

«Алашкерт»

Защитник экс-чемпиона Армении — Артак Едигарян — автор победного гола в ворота мальтийцев в первой встречи первой стадии квалификации.

«Алашкерт» — бронзовый призёр чемпионата Армении. В минувшем сезоне команда набрала 51 очко, опередив «Арарат» на 5 баллов.

Прошлый сезон армянский клуб провел в Лиге чемпионов. Сыграл в двух раундах. Была победа над валлийским «Коннас-Ки» (3:2) и было поражение от «Шерифа» (1:4)

«Хамрун Спартанс» или «Алашкерт»? Победитель пары во 2-м раунде Лиги конференций сможет сыграть с боснийским клубом «Вележ» (Мостар).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Хамрун Спартанс» за 2.50, на ничью за 3.00, а на «Алашкерт» — за 2.90.

Понятно, что «Алашкерт» явный фаворит. Однако, вряд ли поединок получится простым. В этой встрече наверняка будет забито мало голов. Если и удастся кому-то из соперников отличиться, то это армянским футболистам.

Наши прогноз и ставка — победа «Алашкерта» за 2.90