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    «Зенит» — «Спартак». Ставка (к. 1.80), прогноз на футбол, Суперкубок России, 9 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
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    «Зенит» — «Спартак»
    В субботу, 9 июля, «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу. Начало встречи на «Газпром Арене» в Петербурге — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Суперкубок 09 Июля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Зенит»

    Питерский клуб в прошедшем сезоне оформил четвертый подряд титул досрочно в конце апреля, победой над «Локо» (3:1), после чего расслабился в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:1).

    В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.

    Коэффициенты матча Зенит — Спартак

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
    •

    В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем товарищеском матче накануне старта турнира «Зенит» в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.

    «Спартак»

    Красно-белые завершили сезон РПЛ на 10-м месте, повторив свой антирекорд, но выиграли Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» со счетом 2:1.

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    • После этого главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

    Также в межсезонье «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, приостановил контракты Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй.

    Календарь и таблица РПЛ

    В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Спартака» — 6.00.

    На завоевания трофея «Зенитом» дают коэффициент 1.30, а за успех «Спартака» — 3.55.

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    В прошлом сезоне «Спартак» проиграл в Петербурге со счетом 1:7, дома сыграв вничью 1:1. В последних 10 официальных матчах «Зенит» проиграл лишь раз, одержав пять побед.

    Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года, а в Петербурге — и вовсе с 2012. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 за 1.67.

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    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто начнет новый сезон с завоевания трофея?
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