«Зенит»
Питерский клуб в прошедшем сезоне оформил четвертый подряд титул досрочно в конце апреля, победой над «Локо» (3:1), после чего расслабился в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:1).
В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.
Коэффициенты матча Зенит — Спартак
В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.
В последнем товарищеском матче накануне старта турнира «Зенит» в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.
«Спартак»
Красно-белые завершили сезон РПЛ на 10-м месте, повторив свой антирекорд, но выиграли Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» со счетом 2:1.
После этого главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Также в межсезонье «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, приостановил контракты Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй.
В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Спартака» — 6.00.
На завоевания трофея «Зенитом» дают коэффициент 1.30, а за успех «Спартака» — 3.55.
В прошлом сезоне «Спартак» проиграл в Петербурге со счетом 1:7, дома сыграв вничью 1:1. В последних 10 официальных матчах «Зенит» проиграл лишь раз, одержав пять побед.
Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года, а в Петербурге — и вовсе с 2012. Прогнозируем, что
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