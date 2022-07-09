В субботу, 9 июля, «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу. Начало встречи на «Газпром Арене» в Петербурге — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерский клуб в прошедшем сезоне оформил четвертый подряд титул досрочно в конце апреля, победой над «Локо» (3:1), после чего расслабился в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:1).

В межсезонье «Зенит» покинули Дзюба, Крицюк, Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — Кассьера и Родригао.

Коэффициенты матча Зенит — Спартак 1 1.53 X 4.50 2 5.90 Ставка

В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), затем таким же образом «Сочи» — 1:1 (4:2), а потом разгромил ЦСКА (3:0) и досрочно выиграл турнир.

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В последнем товарищеском матче накануне старта турнира «Зенит» в Сочи обыграл сербского чемпиона «Црвену Звезду» — 2:1.

«Спартак»

Красно-белые завершили сезон РПЛ на 10-м месте, повторив свой антирекорд, но выиграли Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» со счетом 2:1.

После этого главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Также в межсезонье «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, приостановил контракты Крал. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй.

Календарь и таблица РПЛ

В контрольных матчах «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2), одержал победу над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Квинси Промес забил 5 голов в трех матчах.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Спартака» — 6.00.

На завоевания трофея «Зенитом» дают коэффициент 1.30, а за успех «Спартака» — 3.55.

В прошлом сезоне «Спартак» проиграл в Петербурге со счетом 1:7, дома сыграв вничью 1:1. В последних 10 официальных матчах «Зенит» проиграл лишь раз, одержав пять побед.

Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с 2017 года, а в Петербурге — и вовсе с 2012. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .