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    «Погонь» обменяется голами с исландцами

    «Погонь» — «КР Рейкьявик». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Погонь»
    «Погонь» сыграет на своем поле с «КР Рейкьявик» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Погонь» — «КР Рейкьявик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Погонь
  • Щецин
    •  Погонь 19:00 КР Рейкьявик КР Рейкьявик
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Погонь»

    По итогам минувшего сезона «Погонь» заняла итоговое 3 место в чемпионате Польши, отстав от чемпиона на 9 очков.

    Атака команды действует вполне результативно. «Погонь» в 34 матчах чемпионата настреляла 63 мяча.

    В последнем своем матче «Погонь» победил. Причем клуб из Щецина минимально одолел чемпиона «Лех».

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    «Погонь» неплохо играет в родных стенах. Вот и в матче с исландцами команда наверняка будет активно атаковать с первых минут.

    «КР Рейкьявик»

    Эта команда в текущем чемпионате Исландии выступает не лучшим образом. Нынешнее 6 место явно не устраивает болельщиков клуба.

    Вот и в минувшем туре чемпионата «КР Рейкьявик» разочаровал. Дома команда пропустила три сухих мяча от «Викингур Рейкьявик».

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    • Вообще же «КР Рейкьявик» крайне нестабилен. Относительно успешные поединки чередуются у команды с откровенно блеклыми.

    В Польшу исландцы едут, явно намереваясь забить. Вот только даже в чемпионате Исландии команда забивает чуть более гола за матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Погонь» за 1.18, на ничью за 6.15, а на «КР Рейкьявик» — за 15.00.

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    «Погонь» явно сыграет с позиции силы.

    «КР Рейкьявик» мотивирован забить гол на выезде.

    Поляки явно превосходят оппонента в классе, и наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.

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    «Погонь» — «КР Рейкьявик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Погонь» обменяется голами с исландцами
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