«Погонь»
По итогам минувшего сезона «Погонь» заняла итоговое 3 место в чемпионате Польши, отстав от чемпиона на 9 очков.
Атака команды действует вполне результативно. «Погонь» в 34 матчах чемпионата настреляла 63 мяча.
В последнем своем матче «Погонь» победил. Причем клуб из Щецина минимально одолел чемпиона «Лех».
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«Погонь» неплохо играет в родных стенах. Вот и в матче с исландцами команда наверняка будет активно атаковать с первых минут.
«КР Рейкьявик»
Эта команда в текущем чемпионате Исландии выступает не лучшим образом. Нынешнее 6 место явно не устраивает болельщиков клуба.
Вот и в минувшем туре чемпионата «КР Рейкьявик» разочаровал. Дома команда пропустила три сухих мяча от «Викингур Рейкьявик».
Вообще же «КР Рейкьявик» крайне нестабилен. Относительно успешные поединки чередуются у команды с откровенно блеклыми.
В Польшу исландцы едут, явно намереваясь забить. Вот только даже в чемпионате Исландии команда забивает чуть более гола за матч.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Погонь» за 1.18, на ничью за 6.15, а на «КР Рейкьявик» — за 15.00.
«Погонь» явно сыграет с позиции силы.
«КР Рейкьявик»
Поляки явно превосходят оппонента в классе, и наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.