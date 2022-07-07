«Погонь» сыграет на своем поле с «КР Рейкьявик» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Погонь» — «КР Рейкьявик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Погонь»

По итогам минувшего сезона «Погонь» заняла итоговое 3 место в чемпионате Польши, отстав от чемпиона на 9 очков.

Атака команды действует вполне результативно. «Погонь» в 34 матчах чемпионата настреляла 63 мяча.

В последнем своем матче «Погонь» победил. Причем клуб из Щецина минимально одолел чемпиона «Лех».

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«Погонь» неплохо играет в родных стенах. Вот и в матче с исландцами команда наверняка будет активно атаковать с первых минут.

«КР Рейкьявик»

Эта команда в текущем чемпионате Исландии выступает не лучшим образом. Нынешнее 6 место явно не устраивает болельщиков клуба.

Вот и в минувшем туре чемпионата «КР Рейкьявик» разочаровал. Дома команда пропустила три сухих мяча от «Викингур Рейкьявик».

Вообще же «КР Рейкьявик» крайне нестабилен. Относительно успешные поединки чередуются у команды с откровенно блеклыми.

В Польшу исландцы едут, явно намереваясь забить. Вот только даже в чемпионате Исландии команда забивает чуть более гола за матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Погонь» за 1.18, на ничью за 6.15, а на «КР Рейкьявик» — за 15.00.

«Погонь» явно сыграет с позиции силы.

«КР Рейкьявик» мотивирован забить гол на выезде .

Поляки явно превосходят оппонента в классе, и наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.50.