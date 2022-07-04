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    «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.98) на футбол, чемпионат Белоруссии, 4 июля 2022 года

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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 июля, начало — в 20:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2022 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 20:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Жодинцы в нынешнем сезоне выглядят бледнее, чем ожидалось. 12 место в таблице говорит как раз о такой диспозиции.

    «Торпедо-БелАЗ» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата торпедовцы пропустили 16 раз.

    Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Слуцк

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
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    Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Торпедо-БелАЗ» на выезде минимально уступил «Гомелю».

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    Матчи против «Слуцка» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Торпедо-БелАЗ» дважды выиграло и столько же раз уступило.

    «Слуцк»

    Эта команда традиционно не хватает звезд с неба. Типичный середняк лиги, ни дать, ни взять, что и подтверждают результаты.

    В чемпионате «Слуцк» на данный момент занимает 10 место в таблице. Причем забивает команда натужно — всего 14 мячей в 12 поединках.

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    • Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Слуцк» потерпел разгромное поражение от БАТЭ (4:0).

    Причем эта неудача стала для команды второй к ряду. Да и вообще, в чемпионате она не побеждает уже почти два месяца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.74, на ничью за 3.64, а на «Слуцк» — за 4.42.

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    «Торпедо-БелАЗ» не балует стабильностью результатов.

    «Слуцк» не побеждает уже почти два месяца.

    Торпедовцы наверняка постараются поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо-БелАЗ» -1.5 с коэффициентом 2.98.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория жодинцев?
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