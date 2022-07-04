«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы в нынешнем сезоне выглядят бледнее, чем ожидалось. 12 место в таблице говорит как раз о такой диспозиции.
«Торпедо-БелАЗ» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата торпедовцы пропустили 16 раз.
Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Слуцк
Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Торпедо-БелАЗ» на выезде минимально уступил «Гомелю».
Матчи против «Слуцка» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Торпедо-БелАЗ» дважды выиграло и столько же раз уступило.
«Слуцк»
Эта команда традиционно не хватает звезд с неба. Типичный середняк лиги, ни дать, ни взять, что и подтверждают результаты.
В чемпионате «Слуцк» на данный момент занимает 10 место в таблице. Причем забивает команда натужно — всего 14 мячей в 12 поединках.
Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Слуцк» потерпел разгромное поражение от БАТЭ (4:0).
Причем эта неудача стала для команды второй к ряду. Да и вообще, в чемпионате она не побеждает уже почти два месяца.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.74, на ничью за 3.64, а на «Слуцк» — за 4.42.
«Торпедо-БелАЗ» не балует стабильностью результатов.
«Слуцк»
Торпедовцы наверняка постараются поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо-БелАЗ» -1.5 с коэффициентом 2.98.