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    «Горняки» не будут медлить

    «Шахтер» Солигорск — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 мая 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2022 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 17:00 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Шахтер» Солигорск

    Действующему чемпиону будет крайне непросто защитить свой титул. В начавшемся сезоне солигорцы выглядят куда слабее БАТЭ и даже минского «Динамо».

    «Горняки» на текущий момент занимают лишь 9 место в чемпионате. Причем отставание от лидера составляет уже 6 пунктов.

    В минувшем туре «Шахтер» Солигорск вновь не смог победить. Выезд в Гродно завершился подписанием мировой с местным «Неманом» (1:1).

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    Против «Гомеля» команда исторически играет продуктивно. Из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли трижды при одной коллизии.

    «Гомель»

    Эта команда начала чемпионат на своем уровне. Нынешнее 6 место особо высоким не назовешь, но 9 набранных очков тянут на позитивный результат.

    Отрадно, что неплохо проявляет себя в составе гомельчан Александр Макась. Опытный нападающий забил уже 3 мяча в 4 сыгранных матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Гомель» дал бой БАТЭ, но в итоге уступил (2:1). Зато команда пробилась в финал Кубка, хоть у уступила в ответной встрече «Витебску».

    «Гомель» наверняка будет действовать вторым номером. Например, как в выездном поединке прошлого сезона, в котором гомельчане сенсационно победили (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.58, на ничью за 4.06, а на «Шахтер» Солигорск — за 6.05.

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    «Шахтер» Солигорск постарается приблизиться к лидирующей группе.

    «Гомель» может не успеть морально восстановиться после прохода в финал Кубка Белоруссии.

    Действующий чемпион наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Шахтер» Солигорск — «Гомель»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» не будут медлить
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