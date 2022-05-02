«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

Действующему чемпиону будет крайне непросто защитить свой титул. В начавшемся сезоне солигорцы выглядят куда слабее БАТЭ и даже минского «Динамо».

«Горняки» на текущий момент занимают лишь 9 место в чемпионате. Причем отставание от лидера составляет уже 6 пунктов.

В минувшем туре «Шахтер» Солигорск вновь не смог победить. Выезд в Гродно завершился подписанием мировой с местным «Неманом» (1:1).

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Против «Гомеля» команда исторически играет продуктивно. Из пяти последних очных поединков «горняки» выиграли трижды при одной коллизии.

«Гомель»

Эта команда начала чемпионат на своем уровне. Нынешнее 6 место особо высоким не назовешь, но 9 набранных очков тянут на позитивный результат.

Отрадно, что неплохо проявляет себя в составе гомельчан Александр Макась. Опытный нападающий забил уже 3 мяча в 4 сыгранных матчах.

В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Гомель» дал бой БАТЭ, но в итоге уступил (2:1). Зато команда пробилась в финал Кубка, хоть у уступила в ответной встрече «Витебску».

«Гомель» наверняка будет действовать вторым номером. Например, как в выездном поединке прошлого сезона, в котором гомельчане сенсационно победили (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.58, на ничью за 4.06, а на «Шахтер» Солигорск — за 6.05.

«Шахтер» Солигорск постарается приблизиться к лидирующей группе .

«Гомель» может не успеть морально восстановиться после прохода в финал Кубка Белоруссии.

Действующий чемпион наверняка активно сыграет в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.08.