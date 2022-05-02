«Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Минчане в начале весны котировались в качестве кандидата в чемпионы. Однако команда Артема Челядинского своей игрой не производит должного впечатления.

Динамовцы отстают от БАТЭ на 4 очка. При этом команда умудрилась потерять очки в матчах с «Белшиной» и дзержинским «Арсеналом».

Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ 1 2.85 X 3.15 2 2.55 Ставка

В минувшем туре «Динамо» Минск добыло нужные три очка. На выезде был обыгран могилевский «Днепр» (0:2).

Все прогнозы на футбол

Против БАТЭ команда исторически испытывает сложности. Из пяти последних очных поединков в активе у минчан только одна победа при двух поражениях.

БАТЭ

Эта команда начала чемпионат — лучше не придумаешь. БАТЭ добыл максимум очков в стартовых пяти турах.

Более того, борисовцы еще и вышли в финал Кубка Белоруссии. Уступив в первом матче «Неману» (2:1), БАТЭ добыл викторию в ответном поединке (2:0).

В минувшем туре чемпионата Белоруссии БАТЭ одолел «Гомель» (2:1). Особенно неплохо проявляет себя исландец Виллюм Виллумсон.

БАТЭ наверняка сыграет с позиции силы. Борисовцы банально сильнее всех своих соперников в чемпионате, и явно мотивированы добыть долгожданные золотые медали.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.58, на ничью за 3.32, а на «Динамо» Минск — за 3.05.

«Динамо» Минск будет максимально стремиться приблизиться к лидеру.

БАТЭ постарается увеличить отрыв от ближайшего конкурента .

БАТЭ смотрится сильнее всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.58.