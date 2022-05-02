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    БАТЭ продолжит победный ход

    «Динамо» Минск — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.58) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 мая 2022 года

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    БАТЭ
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2022 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Динамо» Минск

    Минчане в начале весны котировались в качестве кандидата в чемпионы. Однако команда Артема Челядинского своей игрой не производит должного впечатления.

    Динамовцы отстают от БАТЭ на 4 очка. При этом команда умудрилась потерять очки в матчах с «Белшиной» и дзержинским «Арсеналом».

    Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В минувшем туре «Динамо» Минск добыло нужные три очка. На выезде был обыгран могилевский «Днепр» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Против БАТЭ команда исторически испытывает сложности. Из пяти последних очных поединков в активе у минчан только одна победа при двух поражениях.

    БАТЭ

    Эта команда начала чемпионат — лучше не придумаешь. БАТЭ добыл максимум очков в стартовых пяти турах.

    Более того, борисовцы еще и вышли в финал Кубка Белоруссии. Уступив в первом матче «Неману» (2:1), БАТЭ добыл викторию в ответном поединке (2:0).

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    • В минувшем туре чемпионата Белоруссии БАТЭ одолел «Гомель» (2:1). Особенно неплохо проявляет себя исландец Виллюм Виллумсон.

    БАТЭ наверняка сыграет с позиции силы. Борисовцы банально сильнее всех своих соперников в чемпионате, и явно мотивированы добыть долгожданные золотые медали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.58, на ничью за 3.32, а на «Динамо» Минск — за 3.05.

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    «Динамо» Минск будет максимально стремиться приблизиться к лидеру.

    БАТЭ постарается увеличить отрыв от ближайшего конкурента.

    БАТЭ смотрится сильнее всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.58.

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    «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ продолжит победный ход
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