«Динамо» Минск
Минчане в начале весны котировались в качестве кандидата в чемпионы. Однако команда Артема Челядинского своей игрой не производит должного впечатления.
Динамовцы отстают от БАТЭ на 4 очка. При этом команда умудрилась потерять очки в матчах с «Белшиной» и дзержинским «Арсеналом».
Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ
В минувшем туре «Динамо» Минск добыло нужные три очка. На выезде был обыгран могилевский «Днепр» (0:2).
Против БАТЭ команда исторически испытывает сложности. Из пяти последних очных поединков в активе у минчан только одна победа при двух поражениях.
БАТЭ
Эта команда начала чемпионат — лучше не придумаешь. БАТЭ добыл максимум очков в стартовых пяти турах.
Более того, борисовцы еще и вышли в финал Кубка Белоруссии. Уступив в первом матче «Неману» (2:1), БАТЭ добыл викторию в ответном поединке (2:0).
В минувшем туре чемпионата Белоруссии БАТЭ одолел «Гомель» (2:1). Особенно неплохо проявляет себя исландец Виллюм Виллумсон.
БАТЭ наверняка сыграет с позиции силы. Борисовцы банально сильнее всех своих соперников в чемпионате, и явно мотивированы добыть долгожданные золотые медали.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.58, на ничью за 3.32, а на «Динамо» Минск — за 3.05.
«Динамо» Минск будет максимально стремиться приблизиться к лидеру.
БАТЭ
БАТЭ смотрится сильнее всех в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.58.