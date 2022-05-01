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    «Астана» не оставит шансов «Турану»

    «Астана» — «Туран». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Казахстана, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Туран»
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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 1 мая, начало — в 13:00 мск. «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 13:00 Туран Туран
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Астана»

    Старт у этого клуба получился неожиданно слабым. Сейчас «Астана» находится на скромном для себя 4 месте в таблице.

    Не блещет результативностью и лидер атак команды Марин Томасов. Хорват в 8 матчах отличился только дважды.

    В минувшем туре «Астана» вновь остался без победы. На выезде команда расписала мировую с «Тоболом» (1:1).

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    Против «Турана» команда исторически играет сложно. Оба очных поединка завершились вничью.

    «Туран»

    Эта команда стартовала, в целом, на своем уровне. «Турану» изначально предсказывали лишь борьбу за выживание, и 12 текущая позиция эти прогнозы только подтверждает.

    Атака команды — настоящее разочарование. В 7 матчах игроки «Турана» забили только один мяч.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Туран» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Атырау» (0:0).

    «Туран» лишь на один пункт опережает зону вылета. Да и вообще, с такой слабой атакой в Нур-Султане рассчитывать не на что.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.28, на ничью за 4.88, а на «Туран» — за 10.50.

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    «Астана» намеревается приблизиться к лидеру.

    «Туран» забивает реже всех в лиге.

    «Астана» на голову сильнее соперника, и явно не собирается медлить с забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.75 с коэффициентом 2.22.

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    «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Астана» не оставит шансов «Турану»
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