«Астана» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 1 мая, начало — в 13:00 мск. «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Старт у этого клуба получился неожиданно слабым. Сейчас «Астана» находится на скромном для себя 4 месте в таблице.

Не блещет результативностью и лидер атак команды Марин Томасов. Хорват в 8 матчах отличился только дважды.

В минувшем туре «Астана» вновь остался без победы. На выезде команда расписала мировую с «Тоболом» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Против «Турана» команда исторически играет сложно. Оба очных поединка завершились вничью.

«Туран»

Эта команда стартовала, в целом, на своем уровне. «Турану» изначально предсказывали лишь борьбу за выживание, и 12 текущая позиция эти прогнозы только подтверждает.

Атака команды — настоящее разочарование. В 7 матчах игроки «Турана» забили только один мяч.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Туран» разжился одним баллом. Дома команда не сумела одолеть «Атырау» (0:0).

«Туран» лишь на один пункт опережает зону вылета. Да и вообще, с такой слабой атакой в Нур-Султане рассчитывать не на что.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.28, на ничью за 4.88, а на «Туран» — за 10.50.

«Астана» намеревается приблизиться к лидеру .

«Туран» забивает реже всех в лиге.

«Астана» на голову сильнее соперника, и явно не собирается медлить с забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.75 с коэффициентом 2.22.