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    «Интер» будет преследовать «Милан» до конца

    «Болонья» — «Интер». Прогноз (к. 1.89), ставки на футбол, Серия А, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    В матче перенесенного 20 тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Интер» на поле стадиона «Ренато Даль'Ара». Игра запланирована на 27 апреля 21:15 мск. «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:15 Интер Интер
  • Милан
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    «Болонья»

    За 5 туров до конца сезона «Болонья» вроде бы обеспечила себе прописку в Серии А на следующий сезон. Она набрала 39 очков в 33 матчах и сейчас находится на 13 позиции.

    Перед игрой с «Интером» команда Синиши Михайловича неплохо устроилась. Она сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и «Ювентусом» (1:1), а между тем коллектив обыграл «Сампдорию» (2:0).

    Коэффициенты матча Болонья — Интер

  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.38
  • Ставка
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    В последнем туре одержать победу не удалось. «Горожане» разошлись миром с «Удинезе», сыграв с ними вничью 2:2.

    Все прогнозы на Серию А

    У хозяев травмирован Кингсли Майкл и дисквалификацию получил Гэри Медель.

    «Интер»

    Чемпионская гонка «Интера» накаляется. Сейчас «нерадзурри» находятся на расстоянии двух очков от «Милана». Так что в предстоящей игре гостям очень важно именно победить.

    Именно этим «Интер» и занимался в последних четырех турах. Миланцы убрали со своего пути «Ювентус» (1:0), «Верону» (2:0), «Специю» (3:1) и «Рому» (3:1).

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    • Кроме того, «Интер» может похвастаться выходом в финал Кубка Италии, так как в полуфинале прошел «Милан», разгромив соседа во второй игре 3:0.

    Из-за травмы не сыграет Артуро Видаль. Под вопросом участие Робина Госенса.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Интера» — 7.20 и 1.42 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 5.00.

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    «Интер» набрал ходу и сейчас во всю бьется за титул чемпиона. Миланцы выиграли у «Болоньи» в Серии А три раза подряд.

    Учитывая текущую форму «Интера», рассчитываем, что он сможет набрать 3 пункта. После трех мячей в ворота «Милана» и «Ромы» ждем от «нерадзурри» результативности. Ставка — победа «Интера» и тотал больше 2.5 за 1.89.

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    «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» будет преследовать «Милан» до конца
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